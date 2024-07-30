Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - LTE запущено в центре поселка Горный

MForum.ru
30.07.2024,
МТС включила LTE в центре поселка Горный Забайкальского края. Улучшены мобильная связь и интернет-доступ в кварталах с плотной жилой застройкой.
Новое телеком оборудование запущено в районе одной из центральных улиц города - Молодежной.
«Мы ведем контроль нагрузки на нашу сеть и запускаем новое телеком-оборудование в тех населённых пунктах края, где есть необходимость. С включением LTE сети, жители и сотрудники организаций и учреждений в центре Горного могут пользоваться всеми необходимыми сервисами на высоких скоростях даже в часы максимальной нагрузки на сеть: общаться по видеосвязи в мессенджерах, решать рабочие вопросы и учиться онлайн, смотреть в высоком качестве фильмы и играть в сетевые игры», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
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