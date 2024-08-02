Анонсы: Motorola Edge 50 – самый тонкий защищенный смартфон

02.08.2024, MForum.ru

Серия Edge от Motorola в Индии пополнилась смартфоном Edge 50. Новинка может похвастаться 120-герцовым OLED-дисплеем, чипом Snapdragon 7 Gen 1 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 68 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт.

Кроме того, Motorola Edge 50 представляет собой самый тонкий смартфон на рынке с сертификатами IP68 и MIL 810H. Толщина новинки 7,79 мм, а она прошла более 30 испытаний на экстремальные температуры, влажность, пыль и падения.

Edge 50 оснащен изогнутым 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 32 Мп.

В качестве основы аппаратной платформы Motorola Edge 50 использует чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (ядро Cortex-A710 2,5 ГГц). Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Тыловая камера Motorola Edge 50 базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYT-700C, который дополняют 10-мегапиксельный сенсор телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой.

Edge 50 работает на Android 14 с Hello UI поверх него. Производитель обещает получать два года обновлений Android и три года исправлений безопасности.

Motorola Edge 50 поставляется в цветах Jungle Green, Peach Fuzz и Koala Grey. Цены в Индии начинаются от 27 999 индийских рупий (334 доллара США) за единственную версию 8/256 ГБ. Начало продаж на Flipkart и в офлайн-магазинах запланировано на 8 августа.