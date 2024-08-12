Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - жители Новой Еловки и Сучково впервые вышли на связь

MForum.ru
12.08.2024,
Более 800 сельчан из Красноярского края получили доступ к быстрому мобильному интернету 4G/LTE и голосовой связи в режиме VoLTE (GSM тоже поддерживается). МегаФон утверждает, что стал первым оператором связи, который построил BS в двух малых населенных пунктах Большеулуйского района.
Новая Еловка находится почти в четырех часах пути на автомобиле из Красноярска. Расстояние до районного центра – села Большой Улуй, где много лет есть стабильное покрытие сотовой сети, – около 33 км. Населенный пункт относится к категории «малых». В нем постоянно проживают почти 500 человек. В селе Сучково схожая ситуация. Устойчивый сигнал здесь ждали более 300 человек, особенно подрастающее поколение. В обоих населенных пунктах расположены школы и дома культуры, но нет кинотеатров, торговых центров и каких-либо других развлечений.
«Скорость передачи данных до 100 Мбит/с открыла для сельчан безграничные возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также и работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своём рабочем месте, но и, например, находясь на вызове», – комментирует директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.
«В Красноярском крае объекты связи строятся по федеральной и краевой программам. Создание и развитие инфраструктуры связи является одним из ключевых показателей нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Напомню, что в этом году по краевой программе поселок Тиличеть Нижнеингашского района обеспечен высокоскоростным интернетом 4G. Всего в этом году по краевой программе планируем обеспечить связью не менее 20 сел и деревень, а по федеральной программе – более 40», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.
До 2030 года в России услугами связи будут обеспечены все населенные пункты, где проживают от 100 человек. Красноярский край планирует решить эту задачу раньше – до 2027 года – с учетом реализации региональной программы.
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теги: МТС развитие сетей Красноярский край
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