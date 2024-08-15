Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах

15.08.2024, MForum.ru

Oppo A80 5G был тихо представлен в Нидерландах. Новинка является ребрендинговой версией Oppo A3 Pro, который дебютировал с ценой 17 999 рупий в июне этого года.

Oppo A80 5G оснащен 6,67-дюймовой IPS-панелью с круглым вырезом камеры. Разрешение HD+, частота обновления 120 Гц и пиковая яркость 1000 нит. Дактилоскопический сенсор расположен сбоку.

Основа «железа» Oppo A80 5G - чипсет Dimensity 6300, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ памяти UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. В программной части новинка работает под управлением Android 14 с ColorOS 14 поверх него.

Oppo A80 5G оснащен 8-мегапиксельной камерой для селфи и видеозвонков. На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера и вспомогательный сенсор 2 Мп. Так же в активе новинки две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем.

A80 5G получил рейтинг IP54, что позволяет использовать его экран мокрыми руками. Габариты 165,79 x 76,14 x 7,68 мм, вес 186 граммов.

Oppo A80 5G доступен в Нидерландах по цене 299 евро в двух оттенках: Starry Black и Purple. Но в настоящее время на сайте Oppo Netherlands для покупки доступна только черная версия.