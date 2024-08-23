Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах

MForum.ru

Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах

23.08.2024, MForum.ru

Еще в марте компания Vivo выпустила смартфон Vivo Y03 со спецификациями базового уровня и ценой менее $100. Для рынка Филиппин производитель подготовил версию Vivo Y03t, на базе иной аппаратной платформы.

Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах

Ключевое отличие от обычной версии – чипсет. Вместо MediaTek Helio G85, лежащего в основе Y03, в Vivo Y03t используется Unisoc T612. Остальные характеристики обоих смартфонов идентичны.

Vivo Y03t оснащен 6,56-дюймовым экраном разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, 13-мегапиксельной основной камерой в паре с QVGA (0,08 МП) сенсором неясного назначения и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт. Объем ОЗУ – 4 ГБ, встроенной памяти – 128 ГБ, для ее расширения можно использовать карты формата microSD. В программной части новинка работает под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14.

Vivo Y03t поставляется в цветах Space Black (черный) и Gem Green (зелёный) по цене 4399 филиппинских песо (78 долларов США).

Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

09.08. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением / MForum.ru

07.08. [Новинки] Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 4G представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 и Y37m представлены официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 10 ms, lookup=0 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru

22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: