Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах

23.08.2024, MForum.ru

Еще в марте компания Vivo выпустила смартфон Vivo Y03 со спецификациями базового уровня и ценой менее $100. Для рынка Филиппин производитель подготовил версию Vivo Y03t, на базе иной аппаратной платформы.

Ключевое отличие от обычной версии – чипсет. Вместо MediaTek Helio G85, лежащего в основе Y03, в Vivo Y03t используется Unisoc T612. Остальные характеристики обоих смартфонов идентичны.

Vivo Y03t оснащен 6,56-дюймовым экраном разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, 13-мегапиксельной основной камерой в паре с QVGA (0,08 МП) сенсором неясного назначения и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт. Объем ОЗУ – 4 ГБ, встроенной памяти – 128 ГБ, для ее расширения можно использовать карты формата microSD. В программной части новинка работает под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14.

Vivo Y03t поставляется в цветах Space Black (черный) и Gem Green (зелёный) по цене 4399 филиппинских песо (78 долларов США).