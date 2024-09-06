Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - LTE появился в селе Горный Зерентуй

MForum.ru
06.09.2024,
Череду новостей про запуски LTE в небольших населенных пунктах продолжает новость МТС - о запуске сети LTE в забайкальском селе Горный Зерентуй в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Почти 600 жителей села получили ускорение интернета за счет установки телеком-оборудования МТС в центре села.
«МТС продолжает работу над развитием инфраструктуры связи на всей территории Забайкалья. Ранее к сети были подключены села Цаган-Ола и Бальзой, а также модернизирована телеком-инфраструктура в Красном Чикое, Горном и городе Хилок. Благодаря подключению Горного Зерентуя к высокоскоростному интернету сельчане получили возможность пользоваться различными цифровыми сервисами наравне с жителями крупных городов. Например, использовать образовательные платформы онлайн, а школьники участвовать в олимпиадах, творческих конкурсах, выступать с докладом или презентацией, что особенно актуально для учеников сельских школ, не всегда имеющих возможность лично присутствовать на мероприятии», - рассказал технический директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.
Горный Зерентуй – старинное село известное серебряными и золотыми приисками, местом ссылки декабристов, а также найденным в конце 90-х годов большим кладом старинных монет.
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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
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