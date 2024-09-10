Компоненты: Apple представляет чипсеты A18 и A18 Pro

10.09.2024, MForum.ru

В этом году Apple представила не один, а два новых чипсета — A18 и A18 Pro. Это также первый раз, когда простые модели iPhone ( iPhone 16 и 16 Plus) получают новый чипсет, а не годовалый. Скорее всего, это связано с высокотребовательными задачами и функциями, связанными с ИИ, которые не поддерживаются A16 Bionic.

Как следует из названия, A18 Pro используется в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, в то время как не-Pro A18 лежит в основе iPhone 16 и 16 Plus. Начнем с A18 Pro.

A18 Pro построен на 3-нм техпроцессе, но это производственный процесс второго поколения, который более совершенен и эффективен. A18 Pro оснащен «самым быстрым процессором среди всех смартфонов» и состоит из 6 ядер: два основных ядра выполняют тяжелую работу, а для остальных задач предназначены четыре энергоэффективных ядра. В совокупности они превосходят процессор A17 Pro на 15%, потребляя на 20% меньше энергии.

Что касается графического процессора, он получил архитектуру класса настольных компьютеров, может превзойти своего предшественника на 20%, трассировку лучей может выполнять в два раза быстрее.

Улучшенная пропускная способность памяти и больший размер кэша позволяют A18 Pro получить поддержку некоторых функций «Advanced media». К ним относятся поддержка дисплея ProMotion, поддержка Always-on display, более высокие скорости USB 3 и запись видео ProRes. Все эти функции недоступны в обычных iPhone.

Также есть новый блок обработки изображений, который улучшает производительность камеры и обработку данных для кодирования видео. Причем, A18 Pro в два раза быстрее по сравнению с A17 Pro.

Конечно, возможности ИИ стали лучше. NPU получает 16 ядер, способных выполнять 35 триллионов операций в секунду, и получает доступ к на 17% большей пропускной способности памяти. Предполагается, что он будет в 2 раза быстрее и эффективнее своего предшественника.

Обычный чип A18 также получает новую обработку NPU и в значительной степени такой же, как его собрат Pro. Он имеет 6-ядерный ЦП с той же настройкой, и он на 30% быстрее прошлогоднего A16 Bionic, установленного в обычных iPhone 15 и 15 Plus. Он также потребляет на 30% меньше энергии, чем его предшественник, для тех же рабочих нагрузок.

Разница заключается в графическом процессоре и возможностях обработки изображений. Не-Pro не получает так называемые функции "Advanced media", в то время как GPU получает 5-ядерную установку вместо 6-ядерной. Тем не менее, он все еще довольно быстрый, поскольку Apple заявляет о 40%-ном приросте графической производительности по сравнению с A16 Bionic и потребляет на 35% меньше энергии.

Как обычно, Apple не разглашает слишком много информации о своем оборудовании, поэтому нам придется немного подождать, прежде чем мы получим более подробные характеристики, такие как тактовая частота ЦП и ГП, используемая память и т. д.