Анонсы: Умные часы Honor Watch 5 представлены официально

11.09.2024, MForum.ru

Компания Honor анонсировала новые смарт-часы — Honor Watch 5. Они являются преемниками прошлогодних Honor Watch 4 и отличаются большим и ярким экраном, улучшенной выносливостью батареи и более точным отслеживанием состояния здоровья.

Honor Watch 5 основаны на квадратном 1,85-дюймовой AMOLED-дисплее разрешением 450x390 пикселей с пиковой яркостью 1000 нит.

Корпус новинки выполнен из алюминия 6000-й серии. Для навигации Honor Watch 5 оснащены алюминиевой рамкой с вращающейся ручкой для более простого управления, а также динамиком и микрофоном для звонков по Bluetooth.

Кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 480 мАч в Watch 5 обеспечивает на 21% большую плотность энергии по сравнению с аккумулятором в Honor Watch 4. Honor утверждает, что в сочетании с оптимизатором энергопотребления на уровне системы Honor OS Turbo X можно получить до 15 дней автономной работы Watch 5 при регулярном использовании.

К смартфону новинка подключается по Bluetooth 5.2, при этом она оснащена 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыки. Watch 5 получили рейтинг IP68 и водонепроницаемы 5 АТМ.

Программное обеспечение – MagicOS 8 от Honor. Honor Watch 5 могут отслеживать обычный набор спортивных тренировок и оснащены встроенным GPS-позиционированием. В этом году появились новые функции Honor Scientific Sleep Management, Healthy Morning Report и Quick Health Scan.

Honor Watch 5 поставляется в черном, золотом и зеленом цветах. Цены и доступность пока не разглашаются.