Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e

18.09.2024, MForum.ru

Компания Vivo работает над смартфоном V40e, который готов присоединиться к семейству V40. Несколько дней назад некоторые характеристики новинки просочились в сеть, а сегодня появилось больше подробностей.

Ожидается, что Vivo V40e получит 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Из коробки новинка будет работать на Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14 поверх него.

Фоточасть Vivo V40e будет включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX882, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельную фронтальную камеру, которая может использовать датчик Samsung JN1. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч. Кроме того, новинка получит класс защиты IP65 от пыли и брызг.

Ожидаемая цена Vivo V40e в Индии составит от 20 000 индийских рупий (239 долларов США) до 30 000 индийских рупий (359 долларов США). Предыдущая утечка также показала поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и запуск до конца текущего месяца.