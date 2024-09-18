MForum.ru
18.09.2024,
Компания Vivo работает над смартфоном V40e, который готов присоединиться к семейству V40. Несколько дней назад некоторые характеристики новинки просочились в сеть, а сегодня появилось больше подробностей.
Ожидается, что Vivo V40e получит 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Из коробки новинка будет работать на Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14 поверх него.
Фоточасть Vivo V40e будет включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX882, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельную фронтальную камеру, которая может использовать датчик Samsung JN1. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч. Кроме того, новинка получит класс защиты IP65 от пыли и брызг.
Ожидаемая цена Vivo V40e в Индии составит от 20 000 индийских рупий (239 долларов США) до 30 000 индийских рупий (359 долларов США). Предыдущая утечка также показала поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и запуск до конца текущего месяца.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y300 Pro анонсирован в Китае с SD6 Gen 1 и 6,77-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra замечен в GeekBench / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M05 представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Утечка рендеров Samsung Galaxy M55s 5G демонстрирует уникальный дизайн / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Умные часы Honor Watch 5 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены чипом A18 Pro с улучшенной на 20% «устойчивой» производительностью / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 и 16 Plus с функциями искусственного интеллекта представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Компоненты: Apple представляет чипсеты A18 и A18 Pro / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2 / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y300 Pro анонсирован в Китае с SD6 Gen 1 и 6,77-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50 дебютирует с Dimensity 6300 и 48-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Acer Iconia X12 на базе MediaTek Helio G99 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Компактный и мощный смартфон Moto S50 представлен в Китае / MForum.ru