Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября

MForum.ru
10.10.2024,
Realme официально объявила, что планирует выпустить новый смартфон серии P1 в Индии. Новинка будет называться Realme P1 Speed 5G, а ее основой станет совершенно новый 5G-чипсет от MediaTek.
В официальном тизере китайский бренд подтвердил, что Realme P1 SPeed 5G выйдет в Индии 15 октября 2024 года. Напомню, в начале текущего года на индийском рынке появились смартфоны Realme P1 и Realme P1 Pro. Судя по тизеру, новинка имеет тот же сверхтонкий дизайн, что и другие устройства линейки P1, с большим круглым модулем камеры на задней панели.
Realme не раскрыла подробные характеристики P1 Speed 5G, но подтвердила его основные, включая чипсет MediaTek Dimensity 7300 Energy (вероятно является новым вариантом Dimensity 7300). Также упоминается о 26 Гб ОЗУ. Вряд ли речь идет о подобном объеме физической памяти, скорее всего, больше половины этого объема будет виртуальной. Объем встроенной памяти – 256 Гб. Экран занимает 92,65 процента площади передней панели. Это OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.
Realme рекламирует P1 Speed 5G как устройство для геймеров, что очевидно по GT Mode, сертификации TUV SUD Lag fre emobile Gaming, обещанию поддержки игр со скоростью 90 кадров в секунду и большой площади (6050 мм²) системы охлаждения. Продажи новинки должны начаться на Flipkart.
© Антон Печеровый,
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