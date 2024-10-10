Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - запущена сеть LTE в селах Салба и Григорьевка

10.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что технические работы проведены в селе Григорьевка Ермаковского района. Оно названо в честь первого в эту местность переселенца Григория, уроженца Вятской губернии (ныне — Кировская область), преодолевшего ради жизни в предгорье сибирских Саян путь в более чем 3,5 тысячи километров. Несколько столетий спустя уличная сеть села насчитывает более десятка улиц, в Григорьевке действуют школа и детский сад, ФАП и почтовое отделение связи, дом культуры и библиотека, АЗС и несколько магазинов. Теперь в селе действует сеть LTE от МТС.

В зоне покрытия скоростного мобильного интернета оказалось также село Салба Ермаковского района, основанное выходцами из Оханского уезда Пермской губернии (ныне — Пермский край).

«Мы продолжаем работу над развитием инфраструктуры связи на всей территории Красноярского края. Ранее мы первыми из операторов развернули 4G в поселке Тиличеть Нижнеингашского района, а до этого присоединили еще 26 малых населенных пунктов региона к нашей сети. Благодаря подключению к высокоскоростному интернету более полутора тысяч сельчан могут пользоваться различными цифровыми сервисами наравне с жителями крупных городов», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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теги: МТС развитие сетей Красноярский край

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