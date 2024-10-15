Анонсы: Honor представила смартфоны X5b и X5b Plus

15.10.2024, MForum.ru

Honor выпустила свои новейшие смартфоны начального уровня — X5b и X5b Plus на нескольких рынках Ближнего Востока. Версия Plus действительно лучше, но сходств между устройствами больше, чем различий.

Honor X5b и X5b Plus базируются на чипсете Helio G36 (только LTE-сети) и работают под управлением Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0 поверх него. Диагональ экрана 6,56 дюйма, разрешение 720p, частота обновления 90 Гц.

В каплевидном вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 5 Мп. Тыловая камера Honor X5b – 13 Мп. Honor X5b Plus оснащен 50 Мп сенсором. В качестве вспомогательного в обоих устройствах используется сенсор разрешением 0,8 Мп (видимо датчик глубины сцены для размытия фона на портретных снимках).

Honor X5b и X5b Plus используют одинаковый аккумулятор емкостью 5200 мАч, данных о мощность зарядки не приводится. Новинки уже доступны в Саудовской Аравии, цена Honor X5b с 4 Гб ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти составляет порядка 80 долларам США, X5b Plus в конфигурации 4/128 ГБ оценен в 106 долларов США.