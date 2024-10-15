Анонсы: Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss и дисплеем скругленным с 4-х сторон

15.10.2024, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфоны серии X200. Основное внимание на презентации было уделено моделям Pro, однако и базовый Vivo X200 весьма интересен. Новинка получила новое поколение камер Zeiss, мощный чипсет и прочный, но привлекательный дизайн.

Vivo X200 базируется на Dimensity 9400, который в последнее время устанавливает стандарты производительности. Второе поколение 3-нм чипа с дизайном all-big-core было создано под влиянием Vivo в его сотрудничестве с ARM и MediaTek. Главное ядро Cortex-X925 работает на частоте 3,626 ГГц. Объем ОЗУ – 16 ГБ, за счет виртуальной памяти ее можно удвоить. Хранилище емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ также можно «расширить» с помощью технологии сжатия.

Vivo X200 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем, изогнутым со всех сторон. Поддерживается технология Zeiss Natural Color, которая обещает ведущую в отрасли точность (это 10-битная LTPS-панель с поддержкой HDR10+). Дисплей использует высокочастотную ШИМ-регулировку яркости для исключения мерцания, а его яркость может достигать уровня в 4500 нит. Дисплей также обещает в три раза большую долговечность по сравнению с другими OLED-панелями и более низкое энергопотребление. Дактилоскопический сенсор – оптический.

X200 оснащен 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX921 1/1,56", который меньше, чем LYT-818, установленный в Pro-моделях, но сопоставим с датчиком внутри X100. Диафрагма объектива Zeiss – f/1,57", покрытие T*. Также на островке камеры размещены эффективный 70-миллиметровый телеобъектив f/2,57 (также с покрытием T*). Вместо 200-мегапиксельного сенсора, применяемого в моделях Pro, в Vivo X200 используется 50-мегапиксельный сенсор IMX882 1/1,95". Также присутствует 50-мегапиксельная 15-миллиметровая сверхширокоугольная камера.

За автономность отвечает аккумулятор BlueVolt емкостью 5800 мАч, что на 800 мАч больше, чем у прошлогоднего X100. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт (по сравнению с 120 Вт в прошлом году). Причем, несмотря на большую емкость аккумулятора, X200 меньше своего предшественника — дисплей 6,67 дюйма и толщина 7,99 мм против 6,78 дюйма и 8,5 мм. В части защиты от внешних условий речь идет о сертификации IP69, таким образом, новинка даже допускает попадание струй горячей воды.

Новое семейство X200 получил возможность офлайн-коммуникации, которая позволяет отправлять сообщения на расстояние до 1 км (0,6 мили) без покрытия сотовой связи. Это было разработано совместно Vivo и MediaTek и основано на Bluetooth. Оно поддерживает текстовую трансляцию SOS и голосовую и текстовую связь один на один. Вы также можете поделиться своим местоположением и многим другим. Чтобы протестировать это, ученые из Китайской академии наук отправились в зоны Эвереста, где нет покрытия сети.

В программной части X200 базируется на OriginOS 5. Новые функции включают Origin Island (аналог Dynamic Island) и пользовательскую версию «круг для поиска». Для китайского рынка Vivo создала модель ИИ, которая может обрабатывать заметки и копирайтинг. Посмотрим, что компания сделает для международного рынка.

Vivo X200 поставляется в синем Sapphire Blue, сером Titanium Grey, белом Moonlight White и черном Carbon Black. Цветовая гамма, Sapphire Blue, совершенно новая, она имеет свойства драгоценного камня, поскольку меняется в зависимости от условий освещения.