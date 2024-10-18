Анонсы: Samsung Galaxy A16 4G с Helio G99 представлен официально

18.10.2024, MForum.ru

Samsung представила Galaxy A16 5G пару недель назад, но не было никаких упоминаний о версии 4G. Теперь этот пробел заполнен – Samsung France опубликовала пресс-релиз, в котором Galaxy A16 и Galaxy A16 5G не только названы «смартфонами, которые выдержали испытание временем», но и сообщающий о программной поддержке в течение 6 лет.

Samsung Galaxy A16 (4G) почти идентичен своему собрату 5G: у него 6,7-дюймовый FHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 25 Вт, 50+5+2-мегапиксельная тыловая и 13-мегапиксельная фронтальная камеры. Все это упаковано в тонкий 7,9-миллиметровый корпус с классом защиты от пыли и воды IP54. Напомню, ранее рейтинг IP был заявлен только для моделей A3х, а младшие линейки его не имели.

Samsung Galaxy A16 4G использует тот же чипсет, что и его предшественник — A15 4G — MediaTek Helio G99. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенная память – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб.

Начало продаж Samsung Galaxy A16 4G намечено на ноябрь, но информации о цене пока нет. Купить новинку можно будет в сером, зеленом и синем цветах.