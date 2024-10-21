Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - мобильная сеть LTE развернута в районе мыса Таналау и Пайяхского месторождения

21.10.2024, MForum.ru

Доступ к сети МТС получили несколько тысяч нефтяников на территории промышленных участков Пайяхского месторождения, которое находится на Таймыре, в 130 км от Дудинки. Сейчас в районе месторождения возводится промышленная инфраструктура и современный вахтовый жилой городок. Сеть LTE позволит людям не только решать производственные вопросы, но и сохранять возможность общения с близкими, доступ к интернету и соцсетям.

Связь МТС появилась также у причалов реки Таналау, правого притока Енисея. Пристани используются как в летнюю, так и в зимнюю навигацию — по Енисею и Северному морскому пути сюда ежегодно завозится огромное количество грузов. В зону нового покрытия МТС попали жилые здания для вахтовиков.

«На севере Красноярского края сосредоточено огромное количество месторождений полезных ископаемых, промышленных предприятий и объектов, которые играют важную роль в экономике и региона, и всей страны. В условиях отдаленности вахтовых поселений от крупных городов и экстремально низких температур Крайнего Севера возможность оставаться на связи с близкими становятся первой необходимостью для работников промыслов. Обеспечение связью людей, живущих и работающих на таких сложных северных территориях — для нас особенно важная задача. Таким образом мы также вкладываемся в развитие экономики региона, а еще создаем базу для внедрения продвинутых сервисов МТС — умного видеонаблюдения, интернета вещей и других», - отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет на крупных месторождениях на севере Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили более 3.5 тысяч работников нефтегазовой промышленности в районе вахтовых поселков на Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. Мобильный интернет ускорился также в Игарке, где проживает более 3 тысяч человек, и в 4-х поселках — Снежногорске, Туре, Туруханске и Байките — общей численностью более 11 тысяч жителей.

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теги: МТС развитие сетей Красноярский край месторождения добыча

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