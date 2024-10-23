Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае

23.10.2024, MForum.ru

Huawei официально представила смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro в Китае.

Nova 13 оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением 1084x2412 c частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 300 Гц, ШИМ-регулировкой яркости 1440 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Huawei Nova 13 работает под управлением HarmonyOS 4.2 и оснащен 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти. На задней панели находится система из двух камер, состоящая из основного 50-мегапиксельного сенсора с апертурой объектива f/1.9 и сверхширокоугольного сенсора разрешением 8 Мп (f/2.2). Для селфи предназначена фронтальная камера разрешением 60 Мп (f/2.4).

Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 100 Вт. Габаритные размеры Huawei Nova 13 составляют 161,4 x 75,3 x 6,98 мм, вес — 195 г. Так же отметим поддержку спутниковой связи, но только на территории Китая.

Nova 13 Pro оснащен 6,76-дюймовый LTPO OLED-дисплеем разрешением 1224x2776 с адаптивной частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц, ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Объемы встроенной памяти аналогичны обычной версии Nova 13.

Тыловая камера Huawei Nova 13 Pro строенная: основной сенсор разрешение 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, 12 Мп сенсор с 3-кратным зумом и телефотообъективом, и 8 Мп сенсор с сверхширокоугольной оптикой.

Габариты Huawei Nova 13 Pro составляют 163,4 x 74,9 x 7,82 мм, вес 209 г. Класс защиты от влаги и пыли IP65. Остальные характеристики идентичны базовой версии Huawei Nova 13.

Купить новинки в Китае можно по цене от 2699 юаней (378 долларов США) за обычный Nova 13 и 3699 юаней (519 долларов США) за Nova 13 Pro. Информации по планам международного релиза нет, как и данных о том, на каком чипсете базируются новинки.