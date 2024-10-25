Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры

MForum.ru
25.10.2024,
На специальном мероприятии в Китае Oppo анонсировала флагманские смартфоны Find X8. Всего новинок две – Find X8 и Find X8 Pro.
Экран Find X8 представляет собой 6,59-дюймовый плоский LTPO OLED-дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 1-120 Гц. Find X8 Pro предлагает немного больший 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с тем же разрешением и частотой обновления, но более интересный за счет микро-квадро-изогнутости (выглядит как плоская панель, но имеет едва заметные изгибы со всех четырех сторон). Пиковая яркость обоих экранов 1600 нит, пиковая локальная яркость до 4500 нит для HDR-контента. В вырезах экранов размещены 32 Мп сэлфи-камеры, а в экран встроены оптические сканеры отпечатков пальцев.
Островок основной камеры, под названием Cosmos Ring, заметно меньше, чем у предыдущего поколения Find X7, но вмещает в себя впечатляющее оборудование.
Find X8 оснащен 50-мегапиксельной тыловой камерой с основным датчиком Sony LYT-700, представляющим собой датчик 1/1,56 дюйма с эквивалентным объективом 24 мм и оптической стабилизацией изображения. Он сопряжен с 15-миллиметровым эквивалентным 50-мегапиксельным сверхшироким модулем (ISOCELL JN5) с автофокусом. Третий сенсор — 73-миллиметровый 3-кратный перископ, на базе датчика IMX882 (размер 1/1,95 дюйма) с оптической стабилизацией изображения. Он использует конструкцию с тройной призмой, которая занимает меньше места, чем стандартные перископические объективы.
Более крупный форм-фактор Find X8 Pro позволил Oppo добавить второй 50-мегапиксельный перископический объектив с 6-кратным оптическим зумом. Он использует датчик IMX858 размером 1/2,51 дюйма с диафрагмой f/4,3 и оптической стабилизацией изображения. 50-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив и сверхширокоугольный датчик перенесены из стандартного Find X8, в то время как основной 50-мегапиксельный датчик получает более крупный датчик LYT-808 размером 1/1,4 дюйма.
Оба смартфона оснащены процессором обработки изображений HyperTone от Oppo. Он объединяет 9 кадров RAW в каждую фотографию для лучшей в своем классе четкости и динамического диапазона, одновременно снижая уровень шума и артефактов. Также присутствует портретный режим Hasselblad. Oppo также добавляет новую опцию LivePhoto, которая снимает короткие видеоролики до и после того, как вы делаете снимок.
Модель Pro также получила специальную кнопку камеры, которую Oppo называет «быстрой кнопкой». Она может запускать приложение камеры двойным нажатием, служить специальной кнопкой затвора, а также позволяет увеличивать и уменьшать масштаб снимков. Oppo также возвращает кнопку-слайдер оповещений.
Серия Find X8 — первые телефоны Oppo с чипсетом Dimensity 9400. Чип сопряжен с новой системой охлаждения с графитовым слоем, испарительной камерой и теплопроводящим гелем, вставленным непосредственно в материнскую плату. В программной части оба телефона будут работать на недавно анонсированной ColorOS 15, которая добавляет несколько функций ИИ наряду с обновленным внешним видом.
Find X8 оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5630 мАч, а X8 Pro получил более крупный элемент емкостью 5910 мАч. Оба поддерживают проводную зарядку 80 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт, а также имеют защиту от воды и пыли по классу IP69.
Oppo Find X8 поставляется в цветах Starfield Black, Floating Light White, Chasing Wind Blue и Bubble Pink. Цены начинаются от 4199 юаней (590 долларов США) за версию 12/256 ГБ и достигают 4999 юаней (700 долларов США) за версию 16/512 ГБ.
Find X8 Pro доступен в цветах Hoshino Black, Cloud White и Sky Blue. Цены начинаются от 5299 юаней (745 долларов США) за версию 12/256 ГБ и достигают 6799 юаней (955 долларов США) за версию 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ, которая также добавляет возможности спутниковой связи.
Продажи в Китае начнутся 30 октября, на мировом рынке новинки появится позднее. Кроме того, в первом квартале 2025 года ожидается Find X8 Ultra.
© Антон Печеровый,
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