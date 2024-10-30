Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K

MForum.ru
30.10.2024,
На мероприятии в Китае Xiaomi представила Pad 7 и Pad 7 Pro. Это почти флагманские планшеты, с чипсетами верхнего среднего уровня. Pad 7 базируется на Snapdragon 7+ Gen 3, а Pad 7 Pro основан на Snapdragon 8s Gen 3.
Обе новинки оснащены 11,2-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем разрешением 3200x2136 (соотношение сторон 3:2) с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит, а также аккумуляторами емкостью 8850 мАч. Однако скорость зарядки отличается базовый Xiaomi Pad 7 поддерживает быструю зарядку 45 Вт, тогда как Xiaomi Pad 7 Pro – до 67 Вт.
Xiaomi Pad 7 оснащен 13-мегапиксельной тыловой и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. В активе Pad 7 Pro присутствуют 50-мегапиксельная тыловая и 32-мегапиксельная фронтальная камеры.
В программной части оба планшета работают под управлением оболочки HyperOS 2 от Xiaomi поверх (предположительно) Android 15, хотя это пока не подтверждено официально. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.
Конфигурации памяти обоих новинок – 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ (ОЗУ/встроенная память). Кроме того, Xiaomi Pad 7 Pro получил эксклюзивную версию 12/512 ГБ. Габаритные размеры Pad 7 и Pad 7 Pro идентичны: 251,22 x 173,42 x 6,18 мм, вес ровно 500 г. Купить новинки можно будет в черном, синем и зеленом цветах. Цены начинаются от 1999 юаней (280 долларов США).
© Антон Печеровый,
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