Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото

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Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото

04.11.2024, MForum.ru

На Weibo появилась новая утечка, любезно предоставленная информатором Smart Pikachu, которая раскрывает дизайн серии K80 и сроки ее анонса.

Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото

На изображении выше, которым поделился Ван Сяоянь, вице-президент Xiaomi Group и президент Xiaomi China, по-видимому, показан будущий смартфон серии Redmi K80, заключенный в защитный чехол. На изображении виден новый круглый островок камер, в котором размещены три сенсора. Дизайн существенно отличается от линейки K70 с ее прямоугольным блоком камер, симметрично расположенных в левом углу. Вполне вероятно, что дизайнеров, работавших над серией Redmi K80, вдохновляла серия Civi от Xiaomi.

Инсайдер утверждает, что серия Redmi K80 будет запущена к концу этого месяца (ноябрь). Сертификация 3C показала, что линейка может включать три модели: Redmi K80e, Redmi K80 и K80 Pro. Эти устройства, вероятно, будут работать на чипсетах Dimensity 8400, Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite, соответственно. K80e может поддерживать быструю зарядку 90 Вт, тогда как K80 и K80 Pro могут предлагать быструю зарядку 120 Вт.

Также инсайдер сообщил, что хотя серия Redmi K80 использует дизайн, похожий на Civi, Xiaomi не прекратит выпуск линейки Civi. Фактически, бренд уже работает над новым телефоном под брендом Civi, которым может стать Xiaomi Civi 5. К сожалению, информатор не раскрыл больше ничего об устройстве.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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