Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro

05.11.2024, MForum.ru

Сообщается, что iQOO работает над серией доступных субфлагманских телефонов iQOO Neo 10 для китайского рынка. По слухам в линейку войду две модели: Neo 10 и Neo 10 Pro, основные спецификации которых уже стали известны.

По данным Digital Chat Station, iQOO Neo 10 Pro получит плоский дисплей размером 6,78 дюйма. Панель 8T OLED будет поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (поставляемый Goodix).

Основой аппаратной платформы станет чипсет Dimensity 9400, а самый топовый вариант будет оснащаться 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Разрешение фронтальной камеры iQOO Neo 10 Pro – 16 Мп. Тыловая камера состоит из двух сенсоров разрешением 50 Мп, основной размером – 1/1,56 дюйма.

За автономность iQOO Neo 10 Pro будет отвечать АКБ емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Также отметим, что будучи субфлагманом, новинка не получит металлической средней рамки.

iQOO Neo 10 будет отличаться в некоторых отделах. Ожидается, что он будет оснащен встроенным в экран оптически датчиком отпечатков пальцев, двойной камерой на 50 Мп + 8 Мп и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Анонсы новинок в Китае ожидается в конце текущего месяца.