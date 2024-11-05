MForum.ru
05.11.2024,
Сообщается, что iQOO работает над серией доступных субфлагманских телефонов iQOO Neo 10 для китайского рынка. По слухам в линейку войду две модели: Neo 10 и Neo 10 Pro, основные спецификации которых уже стали известны.
По данным Digital Chat Station, iQOO Neo 10 Pro получит плоский дисплей размером 6,78 дюйма. Панель 8T OLED будет поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (поставляемый Goodix).
Основой аппаратной платформы станет чипсет Dimensity 9400, а самый топовый вариант будет оснащаться 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.
Разрешение фронтальной камеры iQOO Neo 10 Pro – 16 Мп. Тыловая камера состоит из двух сенсоров разрешением 50 Мп, основной размером – 1/1,56 дюйма.
За автономность iQOO Neo 10 Pro будет отвечать АКБ емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Также отметим, что будучи субфлагманом, новинка не получит металлической средней рамки.
iQOO Neo 10 будет отличаться в некоторых отделах. Ожидается, что он будет оснащен встроенным в экран оптически датчиком отпечатков пальцев, двойной камерой на 50 Мп + 8 Мп и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.
Анонсы новинок в Китае ожидается в конце текущего месяца.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru
04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru