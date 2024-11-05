Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro

MForum.ru

Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro

05.11.2024, MForum.ru

Сообщается, что iQOO работает над серией доступных субфлагманских телефонов iQOO Neo 10 для китайского рынка. По слухам в линейку войду две модели: Neo 10 и Neo 10 Pro, основные спецификации которых уже стали известны.

Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro

По данным Digital Chat Station, iQOO Neo 10 Pro получит плоский дисплей размером 6,78 дюйма. Панель 8T OLED будет поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (поставляемый Goodix).

Основой аппаратной платформы станет чипсет Dimensity 9400, а самый топовый вариант будет оснащаться 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Разрешение фронтальной камеры iQOO Neo 10 Pro – 16 Мп. Тыловая камера состоит из двух сенсоров разрешением 50 Мп, основной размером – 1/1,56 дюйма.

За автономность iQOO Neo 10 Pro будет отвечать АКБ емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Также отметим, что будучи субфлагманом, новинка не получит металлической средней рамки.

iQOO Neo 10 будет отличаться в некоторых отделах. Ожидается, что он будет оснащен встроенным в экран оптически датчиком отпечатков пальцев, двойной камерой на 50 Мп + 8 Мп и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Анонсы новинок в Китае ожидается в конце текущего месяца.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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