Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки

05.11.2024, MForum.ru

Realme представила новый флагман GT7 Pro. Новинка базируется на Snapdragon 8 Elite и впервые в мире (для смартфона) поддерживает режим подводной фотосъемки. Также отметим емкую батарею и один из самых ярких дисплеев на рынке.

Realme GT7 Pro оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Eco2 OLED Plus, разработанным Samsung. Пиковая яркость – 6000 нит, также дисплей может похвастаться низким энергопотреблением. В вырезе экрана разместилась 16 Мп сэлфи-камера.

На задней панели Realme GT7 Pro установлена 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения, датчик Sony IMX906 размером 1/1,56 дюйма и диафрагмой f/1,8. Телеобъектив также оснащен 50-мегапиксельным сенсором – Sony IMX882 (размер 1/1,95 дюйма), объективом f/2,65 и оптической стабилизацией изображения. Сверхширокоугольный сенсор аналогичен GT5 Pro — 8-мегапиксельный датчик Sony IMX355 (1/4 дюйма) с объективом f/2,2.

Поскольку GT7 Pro сертифицирован по стандарту IP68/69 для защиты от воды и пыли, Realme разработала специальный режим подводной фотосъемки, что позволяет использовать его в качестве экшн-камеры.

В программной части Realme GT7 Pro базируется на Realme UI 6.0 поверх Android 15 с рядом функций ИИ. Sketch to Image, Motion Deblur и AI Snap Mode улучшат фотографии и редактирование изображений, а Game Super Resolution и Gaming Super Frame направлены на улучшение игрового процесса.

Еще одной изюминкой Realme GT7 Pro является аккумулятор емкостью 6500 мАч — это самая большая емкость для телефона Realme. АКБ поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 120 Вт по проводу, что далеко от показателей GT3 в 240 Вт или GT5 в 150 Вт, но все равно впечатляет.

Realme GT7 Pro выпускается в цветах Mars Orange и Galaxy Grey, а также есть версия White, которая останется эксклюзивной для Китая. Вариант для внутреннего рынка имеет пять различных комбинаций памяти, самая дешевая — 12/256 ГБ оценена в 3599 юаней (около 505 долларов США/465 евро). На международном рынке Realme GT7 Pro появится в конце ноября.