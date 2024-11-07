Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально

07.11.2024, MForum.ru

Vivo выпустила новый смартфон серии Y на Таиланде. Vivo Y19s представляет собой 4G-устройство на базе процессора Unisoc. Ключевые преимущества – экран с частотой обновления 90 Гц, емкий аккумулятор и новый RGB-индикатор уведомлений.

Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально

Vivo Y19s оснащен 6,68-дюймовый ЖК-дисплеем разрешением 1680 x 720 пикселей (HD+) с частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость панели – 1000 нит. В вырезе экрана размещена 5 Мп камера для селфи.

На задней панели Vivo Y19s присутствует вертикальный модуль камеры с двойной светодиодной вспышкой, 50-мегапиксельным основным сенсором и очень скромным вспомогательным сенсором разрешением 0,08 Мп. Под глазками камер находится кольцевой индикатор уведомлений, светящийся разными цветами.

Основа аппаратной платформы Vivo Y19s – чипсет Unisoc T612. В активе новинки 4/ 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x (плюс 6 Гб виртуальной памяти), слот microSD и аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт.

Из коробки Vivo Y19s работает под управлением ОС Android 14 с оболочкой FunTouch OS 14 поверх него. Из прочих функций отметим боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъем, два динамика, порт USB-C, две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2. Габариты новинки – 165,75 x 76,10 x 8,10 мм, вес 198 граммов.

Для Таиланда вариант Vivo Y19s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен 4399 бат (~$130), версия 6 ГБ + 128 ГБ обойдется в 4999 бат (~$145). Купить новинку можно в трех цветах: черном Glossy Black, градиентном Pearl Sliver и голубом Glacier Blue.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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