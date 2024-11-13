Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10

MForum.ru
13.11.2024,
iQOO готовится к запуску серии Neo10 следующего поколения в Китае. Точная дата запуска остается в тайне, но серия iQOO Neo10 уже вызывает ажиотаж, особенно среди любителей мобильных игр. Информатор DCS поделился схемой серии iQOO Neo10 вместе с характеристиками дисплея.
По данным DCS, серия Neo10 будет оснащена 6,78-дюймовым плоским дисплеем с меньшим отверстием для фронтальной камеры и более тонкими рамками, что обеспечит чистый и захватывающий опыт отображения. Дизайн модуля задней камеры также немного изменен, включив более текстурированную декоративную отделку, что придает устройству премиальный вид.
Серия Neo10 унаследовала программные функции от iQOO 13, которые могут включать оптимизацию качества отображения и сенсорного реагирования наряду с новой анимацией и другими визуальными улучшениями оболочки OriginOS 5 на базе Android 15.
Отчеты предполагают, что стандартная модель Neo10 будет базироваться на Snapdragon 8 Gen 3, в вариант Pro может быть оснащен процессором Dimensity 9400. Относительно предшественника (серии Neo9) это выглядит разумным обновлением чипов. Напомню, Neo9 базируется на Snapdragon 8 Gen 2, а Pro-модель на Dimensity 9300.
Кроме того, ожидается, что обе модели будут поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт. По слухам, быстрая зарядка будет работать в паре с более крупной батареей емкостью 6100 мАч, что является заметным улучшением по сравнению с емкостью 5160 мАч у предыдущего поколения. Увеличение размера батареи в сочетании с эффективным управлением питанием и более эффективными чипами должно значительно улучшить время автономной работы, что будет полезно для интенсивных игровых сессий.
Также отметим, что устройство будет оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев Goodix, обеспечивающим более быструю и надежную разблокировку.
В части камеры серия iQOO Neo10 может быть оснащена 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной тыловой камерой в конфигурации из основного датчика 50 Мп и дополнительного объектива с тем же разрешением 50 Мп. Основной модуль может получить сенсор размером 1/1,56 дюйма, что немного меньше основного датчика 1/1,49 дюйма Neo9 Pro. Однако оба чипа оснащены улучшенными ISP, поэтому качество снимков новой серии может быть лучше.
Что касается цены, Digital Chat Station заверил пользователей: серия Neo10 будет позиционироваться конкурентоспособно. По слухам, iQOO 13 будет стоить от 3999 юаней, а серия Neo10 может стать ценной альтернативой для пользователей, ищущих флагманские функции (например, чип SuperComputing Chip Q2 в iQOO 13), но без высокой цены.
В целом, серия iQOO Neo10 может принести несколько заманчивых функций и улучшений, особенно для мобильных геймеров и пользователей, ориентированных на производительность.
© Антон Печеровый,
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