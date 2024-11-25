Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой

MForum.ru
25.11.2024,
В Индии представлен смартфон Vivo Y300. Новинка похожа на Vivo V40 Lite для рынка Индонезии, но у него немного другая конфигурация камеры.
Vivo Y300 оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-панелью разрешением 1080p с частотой обновления до 120 Гц. В вырезе экрана размещена 32-мегапиксельная селфи-камера.
Тыловая камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX882, которому помогает 2-мегапиксельный портретный объектив. Также Vivo Y300 оснащен кольцевой подсветкой AI Aura, которая отличается от двойной светодиодной вспышки и действует как дополнительный свет для портретных снимков в темноте.
Также в активе Vivo Y300 присутствуют AI-функции, такие как Erase или Enhance, которые позволяют пользователям удалять фоновые объекты или исправлять старые зернистые фотографии. Также есть функция Super Moon, которая делает снимок полной луны и рисует реалистичное изображение (на самом деле это не детальная фотография небесного объекта).
Y300 оснащен чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 16 ГБ через настройки). Есть два варианта встроенного хранилища: 128 ГБ или 256 ГБ, для его расширения можно использовать карты micro SD.
Vivo Y300 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 80 Вт. Согласно официальному сайту, он должен заряжаться от 0 до 80% за полчаса, но функцию FlashCharge можно отключить, чтобы защитить аккумулятор.
В рамках маркетингового слогана Y300 — «Это мой стиль» —Vivo реализовала глянцевую рамку и модные цветовые варианты. Купить Y300 можо в цветах Titanium Silver, Emerald Green или Phantom Purple.
Vivo Y300 поддерживает Bluetooth 5.0 и порт USB-C снизу, но не поддерживает FM-радио или NFC. Он поставляется с Android 14 и Funtouch OS 14 поверх него. Корпус также имеет рейтинг IP64, что должно защитить телефон от пыли и брызг воды.
Цена Vivo Y300 составляет 21 999 индийских рупий за версию на 128 ГБ или 23 999 индийских рупий за вариант на 256 ГБ. В настоящее время он доступен для предварительного заказа на веб-сайте компании и начнет продаваться во вторник, 26 ноября.
© Антон Печеровый,
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