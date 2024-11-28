Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

MForum.ru

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

28.11.2024, MForum.ru

Представлен Redmi K80 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Elite, который производитель оценил всего в 3700 юаней (это конвертируется в $510), что довольно дешево для одного из лучших чипов на рынке.

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

За указанную сумму можно получить базовую модель 12/256 ГБ. Также есть варианты 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и топовая модель 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Причем для топовой версии предлагается еще вариант вдохновлённый Lamborghini.

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

Для охлаждения Snapdragon 8 Elite производитель разработал новую 3D-камеру с двойным контуром испарения, которая обещает снизить температуру до 3 °C. Кроме того, чип D1 от Xiaomi обрабатывает суперразрешение, генерацию кадров и даже «супер HDR» для игр, поэтому он может повысить частоту кадров в тяжелых играх или помочь снизить нагрузку на Snapdragon и, таким образом, уменьшить его нагрев и сэкономить энергию.

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

Кроме того, Xiaomi увеличила емкость аккумулятора до 6000 мАч, что на 20% больше, чем у аккумулятора K70 Pro (5000 мАч). Аккумулятор рассчитан на 1600 циклов зарядки, которые обрабатываются чипами Surge P3 (зарядка) и G1 (управление аккумулятором). Проводная зарядка достигает 120 Вт и выполняется за 28 минут. Также есть быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт.

Причем, рост емкости АКБ почти не привел к увеличению габаритов и массы устройства. При толщине 8,4 мм и весе 212 г, Redmi K80 Pro на две десятых миллиметра толще и на 3 г тяжелее своего предшественника. Еще одним улучшением по сравнению со старой моделью является то, что эта модель имеет рейтинг IP68 по защите от пыли и воды (у K70 Pro не было официального рейтинга, был только у K70 Ultra).

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

6,67-дюймовый 120-герцовый OLED-дисплей Redmi K80 Pro использует новые материалы и на 8% эффективнее: разрешение QHD+, 12-битные цвета с поддержкой HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid. Пиковая яркость составляет 3200 нит и контролируется DC-диммингом. Дисплей защищен собственным стеклом Xiaomi Dragon Crystal 2.0. Под дисплеем находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 20-мегапиксельная селфи-камера.

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

На задней панели Redmi K80 Pro размещено три камеры. Основной модуль – 50-мегапиксельный датчик OmniVision OVX8000 (1/1,55 дюйма) с ярким объективом f/1,6 с оптической стабилизацией изображения. Он может записывать видео 8K со скоростью 24 кадра в секунду и 4K и 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду.

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

К нему присоединяется 32-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с объективом 15 мм/120°. Третий модуль получил 60-миллиметровый телеобъектив (это 2,5-кратный зум) с 50-мегапиксельным датчиком Samsung JN5 (и опцией для 5-кратного с внутрисенсорным зумом). Этот модуль оснащен объективом f/2.0 с оптической стабилизацией изображения.

Так же Redmi K80 Pro обладает впечатляющими возможностями подключения — конечно, есть 5G, а также Wi-Fi 7 (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 6.0 (спецификация Bluetooth 6.0 была завершена только в августе этого года). Другой специальный чип, T1S, помогает, усиливая сигналы 5G, Wi-Fi и Bluetooth.

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

В начале публикации мы упоминали о специальном выпуске Redmi K80 Pro — Automobili Lamborghini Squadra Corse. Он поставляется в двух цветовых вариантах, а в комплект поставки входит фирменный чехол Lamborghini. Даже зарядное устройство на 120 Вт получило логотип в виде разъяренного быка (обычный K80 Pro – простой белый адаптер на 120 Вт). Это специальное издание с конфигурацией 16 ГБ/1 ТБ и стоит 5000 юаней (690 долл. США/655 евро/58 500 рупий).

Кстати, это лишь немного больше, чем у обычной модели 16 ГБ/1 ТБ. Цены на Redmi K80 Pro: модель 12/256 ГБ — 3700 юаней, 12/512 ГБ — 4000 юаней, 16/512 ГБ — 4300 юаней, а модель 16 ГБ/1 ТБ — 4800 юаней. K80 Pro уже доступен в Китае на официальном сайте Xiaomi.

Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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