Анонсы: Honor X9c Smart со 108 Мп камерой представлен официально

04.12.2024, MForum.ru

Honor в Малайзии представил новое устройство начального уровня – смартфон Honor X9c Smart. Причем, «Smart» - это часть названия модели. Новинка похожа на Honor X60, но поставляется с одной дополнительной камерой на задней панели.

Honor X9c Smart базируется на чипсете Dimensity 7025-Ultra и оснащен 6,8-дюймовым дисплеем разрешением 1080p с 16 Мп фронтальной камерой в вырезе экрана. Тыловая камера Honor X9c Smart представляет собой связку сенсоров 108 (основной) и 5 (широкоугольный) Мп. За автономность отвечает АКБ емкостью 5800 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. ОС –MagicOS 8 поверх Android 14. Купить новинку можно будет с 11 декабря в цветах Ocean Cyan и Moonlight White. Цена пока не объявлена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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