Анонсы: Honor X9c Smart со 108 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
04.12.2024,
Honor в Малайзии представил новое устройство начального уровня – смартфон Honor X9c Smart. Причем, «Smart» - это часть названия модели. Новинка похожа на Honor X60, но поставляется с одной дополнительной камерой на задней панели.
Honor X9c Smart базируется на чипсете Dimensity 7025-Ultra и оснащен 6,8-дюймовым дисплеем разрешением 1080p с 16 Мп фронтальной камерой в вырезе экрана.
Тыловая камера Honor X9c Smart представляет собой связку сенсоров 108 (основной) и 5 (широкоугольный) Мп.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5800 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. ОС –MagicOS 8 поверх Android 14.
Купить новинку можно будет с 11 декабря в цветах Ocean Cyan и Moonlight White. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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