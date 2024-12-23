Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт

MForum.ru
23.12.2024,
Игровая линейка Honor GT пополнилась новым смартфоном. Новинка представляет собой устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3 с массивным радиатором VC, кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5300 мАч и проводной зарядкой мощностью 100 Вт.
Honor GT оснащен 6,7-дюймовым экраном AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель рассчитана на пиковую локальную яркость до 4000 нит и оснащена сканером отпечатков пальцев в дисплее. В вырезе экрана размещена 16-мегапиксельная селфи-камера.
Чип Snapdragon 8 Gen 3 работает в паре с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и хранилищем объемом 1 ТБ. Honor GT использует систему охлаждения Honor 3D с VC-радиатором площадью 5514 мм2 с графитовыми элементами и 9-ваттным теплопроводящим гелем.
На задней панели Honor GT находится 50-мегапиксельная камера (IMX906) в паре с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Программная составляющая – оболочка MagicOS 9.0 поверх Android 15.
Honor GT поставляется в белом Ice White, черном Phantom Black и зеленом Aurora Green. Цены начинаются от 2199 юаней (302 доллара США) за комплектацию 12/256 ГБ. Топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдется в 3299 юаней (453 доллара США). Продажи новинки в Китае уже начались.
© Антон Печеровый,
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