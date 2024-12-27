Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт

MForum.ru
27.12.2024,
OnePlus Ace представляет собой версию Ace 5 Pro, но с другим процессором, аккумулятором, скоростью зарядки и вариантами цвета. Также в этом смартфоне нет выделенного игрового чипа и другая охлаждения. Однако он также поддерживает игры со скоростью 120 кадров в секунду.
OnePlus Ace 5 работает на базе Snapdragon 8 Gen 3 SoC и оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6415 мАч, который поддерживает зарядку USB-C с мощностью до 80 Вт.
Ace 5 можно приобрести в титановом, черном и селадоновом цветах. Селадоновая модель имеет керамическое покрытие. Аналогично Ace 5 Pro, Ace 5 доступен в конфигурациях 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ по цене 2299, 2799, 2499, 2999 и 3499 юаней, соответственно.
Керамическая модель OnePlus Ace 5 также доступна только в вариантах 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ, по цене на 100 дороже стандартных версий. OnePlus Ace 5 уже продается в Китае через интернет-магазин Oppo, а Ace 5 Pro поступит в продажу с 31 декабря.
© Антон Печеровый,
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