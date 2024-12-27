Отечественное оборудование: Базовые станции Иртея получили статус оборудования отечественного производства

27.12.2024, MForum.ru

Иртея и ее БС не отпускает, только сегодня я писал, что статус отечественного оборудования БС еще не получила и думал, что это случится уже после НГ. Но кто-то еще работает и МТС с Иртеей объявили о получении статуса телеком-оборудования российского происхождения (ТОРП) базовым станциям Иртея.

Соответствующий приказ Минпромторга №6271 от 27 декабря 2024 года получили по официальным каналам МТС и Иртея, под елочку, как говорится. Статус ТОРП присуждает межведомственный экспортный совет (МЭС) при Минпромторге РФ. Это упрощает жизнь МТС, которая до конца 2024 года установит на своей сети около 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800 Иртея.

В 2025 году для подтверждения статуса придется добавить в разработку еще больше российских компонентов.

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теги: МТС отечественное оборудование Иртея

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