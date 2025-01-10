Микроэлектроника: Nvidia критикует план США по ограничению экспорта чипов ИИ

MForum.ru
10.01.2025,
Nvidia осудила план США по введению новых мер экспортного контроля на чипы ИИ, заявив, что этот шаг не снизит риски их нецелевого использования. Речь идет о планах правительства Байдена в последний момент ограничить доступ Китая и России к передовым чипам.
По данным Bloomberg, речь идет о чипах ИИ, используемых в ЦОД, возможность экспорта которых планируется ограничить.
Nvidia заявила, что "правило последней минуты", ограничивающее экспорт в большую часть мира, станет серьезным изменением в политике, которое поставит под угрозу экономический рост и лидерство США.
Как ожидается, новые ограничения будут введены на этой неделе и будут разделены на 3 уровня: союзники США получат полный доступ к американским чипам; второй касается ограничений на общую вычислительную мощность, которую смогут приобрести те или иные страны, а третий, наиболее ограничительный, задуман как попытка блокировать экспорт в "недружественные страны".
В октябре 2023 года США уже ужесточили контроль за продажей чипов в Китай, чтобы закрыть лазейки в правилах, введенных в 2022 году.
По материалам Mobile World Live
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теги: микроэлектроника экспорт ограничения экспорта санкции
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