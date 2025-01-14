Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite

14.01.2025, MFiorum.ru

Redmi Turbo 4 был выпущен в начале этого месяца в Китае, на международных рынках эта модель появилась как Poco X7 Pro. Теперь на подходе Redmi Turbo 4 Pro, который получит шокирующе большую батарею.

Redmi Turbo 4

Ранее сообщалось, что емкость АКБ Redmi Turbo 4 Pro составит 7500 мАч, однако по новым данным ее снизили до 7000 мАч.

Утечка раскрыла и аппаратную платформу новинки – ожидается, что она будет базироваться на пока не анонсированном Snapdragon 8s Elite. Напомню, Redmi Turbo 4 использует Dimensity 8400, поэтому будет интересно сравнить производительность этих двух моделей, учитывая, что каждая из них использует новейшую субфлагманскую SoC от Qualcomm и MediaTek, соответственно.

Из прочих особенностей Redmi Turbo 4 Pro упоминаются плоский экран с разрешением «1,5K», металлическая рамка и стекло на задней панели. Также источники говорят о «флагманском уровне CMF (цвет, материал, отделка) в среднем ценовом диапазоне», что звучит весьма многообещающе.