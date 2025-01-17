Слухи: Realme P3 будет доступен в трех комбинациях памяти и трех цветах

MForum.ru
17.01.2025,
В сети появилась информация о предстоящем смартфоне Realme P3. Новинка будет поддерживать сети 5G и предлагаться в трех комбинациях ОЗУ/хранилища.
Realme P2 Pro
Версия 6/128 ГБ будет представлена в цветах Nebula Pink и Comet Grey, вариант 8/128 ГБ в Nebula Pink, Comet Grey и Space Silver, а топовый 8/256 ГБ в Comet Grey и Space Silver. Также Realme P3 может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.
Всего в семействе P3 ожидаются 3 устройства: P3, P3 Pro и P3 Ultra. Если верить слухам: P3 Ultra будет выпущен в конце этого месяца, а Pro присоединится к нему в третью неделю февраля. Номера моделей P3 – RM
Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf
© Антон Печеровый,
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