Слухи: Realme P3 будет доступен в трех комбинациях памяти и трех цветах

17.01.2025, MForum.ru

В сети появилась информация о предстоящем смартфоне Realme P3. Новинка будет поддерживать сети 5G и предлагаться в трех комбинациях ОЗУ/хранилища.

Realme P2 Pro

Версия 6/128 ГБ будет представлена в цветах Nebula Pink и Comet Grey, вариант 8/128 ГБ в Nebula Pink, Comet Grey и Space Silver, а топовый 8/256 ГБ в Comet Grey и Space Silver. Также Realme P3 может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Всего в семействе P3 ожидаются 3 устройства: P3, P3 Pro и P3 Ultra. Если верить слухам: P3 Ultra будет выпущен в конце этого месяца, а Pro присоединится к нему в третью неделю февраля. Номера моделей P3 – RM

Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf