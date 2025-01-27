Мониторинг частот: Роскомнадзор продолжает строить систему автоматизированного мониторинга радиочастотного спектра в России

MForum.ru
27.01.2025,
В 2021 году подведомственное Роскомнадзору ГРЧЦ проводило закупку на 74 млн руб., данные об этом есть в ЕИАС. Но тогда что-то пошло не так, договор был расторгнут по инициативе ГРЧЦ, которая далее создавала систему собственными силами.
На 2025 год завершается опытная эксплуатация системы, идет ее подготовка к аттестации и переводу в промышленную эксплуатацию. В основе ЕСМ РЧС лежит АСР – автоматизированная система радиоконтроля, которая пока что действует фрагментарно.
В декабре 2024 года ГРЧЦ объявил очередной тендер – на разработку технической документации и аттестацию системы. На этот раз планируется потратить 125 млн на «создание и развитие» ЕСМ РЧС, узнали в КоммерсантЪ.
В ближайшие 3 года система ЕСМ РЧС должна быть внедрена в регионах РФ, адаптирована к разным типам используемого оборудования. Будут совершенствоваться алгоритмы идентификации посторонних и незаконных радиосигналов.
Основная задача ЕСМ РЧС - выявление нарушений использования РЧ-спектра. Этот функционал можно будет использовать в различных целях, например, для выявления помех работе операторов мобильной сотовой связи - задача важная и полезная.
Вполне вероятно, что данная система также сможет фиксировать, например, радиоизлучение систем управления беспилотниками и терминалов спутниковой связи.
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теги: Роскомнадзор мониторинг частот ГРЧЦ
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