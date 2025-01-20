ЦОД: Топ тенденций российского рынка ЦОД в 2024 году

MForum.ru

ЦОД: Топ тенденций российского рынка ЦОД в 2024 году

20.01.2025, MForum.ru

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев в колонке на ICT.Moscow дает обобщенное описание десяти тенденций отечественной индустрии по состоянию на середину 2024 года.

1. Технологическая неопределенность

При планировании новых объектов перед игроками отрасли ЦОД возникает технологическая неопределенность в вариантах перехода на высокоплотные решения, в сохранении стратегии умеренно нагруженных стоек, реализации гибридной инженерной инфраструктуры с неясными долями по высоконагруженным и умеренно нагруженным стойкам, а также в возможности гибких изменений и модификации технологических решений.

2. Завышенные ожидания от внедрения ИИ

Операторы ЦОД не видят фактических запросов на внедрение инженерной инфраструктуры для ИИ — по причине недостаточного уровня развития стартапов в этой области. В ближайшие годы внедрение и развитие решений ИИ экономическими методами, если следовать скептическому прогнозу, не будет лавинообразным.

3. Готовность к изменениям инфраструктуры

Различного рода инновационные решения, например в области отвода тепла от ИТ-оборудования массового практического применения не имели. Тем не менее, в связи с ростом рынка и мощностей ЦОД как отдельных объектов, а также в связи с потенциальной задачей обеспечения высоконагруженных решений наблюдается тенденция принятия новых подходов к реализации специальных задач. Готовность к изменениям отмечается как среди технических специалистов проектных организаций и операторов ЦОД, так и среди клиентов, хотя и в меньшей мере.

4. Готовность к упрощению инфраструктуры

Возникает задача оптимизации, пересмотра технических решений инфраструктуры в сторону более простых, позволяющих минимизировать непрофильные затраты. В качестве примера можно привести вариант организации систем отвода тепла и схемы воздушного потока без использования фальшполов, снижение уровня топологии, или, например, реализацию системы гарантированного электроснабжения только для части потребителей, или предложение системы гарантированного электроснабжения как отдельной услуги.

5. Ожидание изменения структуры системы ЦОД

Проявляется ожидаемая тенденция формирования многоуровневых моделей, когда для разных ЦОД в системе будет назначен разный функционал и таким образом возрастет взаимодействие между ними.

Одним из возможных сценариев является рассредоточение системы ЦОД в зависимости от расстояния до потребителя (задержки на передачу данных).

ЦОД для задач ИИ будут располагаться в локациях с доступными и дешевыми ресурсами, а ЦОД для первичной обработки данных от потребителей и предоставления результатов — в местах сосредоточения клиентов или населения.

6. Замедление новых проектов по строительству ЦОД

Критическим фактором для развития рынка ЦОД было повышение ключевой ставки в ноябре 2023 года, после чего строительство ЦОД на заемные или кредитные деньги стало экономически нецелесообразным. В текущей ситуации строительство ЦОД высокой степени готовности подходит к своему завершению, при этом трудно ожидать появления достаточного числа новых проектов.

7. Изменение ландшафта рынка

Консолидация рынка коммерческих ЦОД, в том числе через M&A-сделки, стимулируется как экономическими, так и административными механизмами. Несмотря на дефицит предложения, обостряется конкуренция, в том числе с применением механизмов демпинга со стороны крупных игроков по отношению к более мелким.

В ближайшие 2 года привычный профиль отрасли ЦОД будет существенно меняться (при негативном сценарии — в пользу доминирующего положения нескольких крупных операторов коммерческих ЦОД).

8. Снижение интереса девелоперов к теме ЦОД

Первоначальный взрывной интерес к теме ЦОД у девелоперов в настоящее время спал и перешел в режим ситуативной реализации проектов или даже выжидания.

9. Ожидание новых крупных игроков

Выход на рынок нового крупного игрока может осуществляться вопреки сходимости финмодели: например, исходя из задачи диверсификации существующего бизнеса крупной корпорацией, реализации проекта с более длительным сроком окупаемости или перехода от стратегии корпоративных ЦОД к оказанию коммерческих услуг, а также из-за привлекательности показателей EBITDA, применимых к бизнесу ЦОД.

Не исключено портирование бизнеса ЦОД в Россию и со стороны крупных зарубежных игроков, в первую очередь — китайских.

10. Невнятная регуляторика

Проблема формальной отраслевой идентичности ЦОД решается государством на протяжении уже более семи лет, тем не до сих пор непонятно, что такое ЦОД де-юре.

ЦОД остаются без отраслевой идентичности, адресности льгот и преференций. В текущих формулировках поправок в ФЗ несут видятся риски излишнего регулирования отрасли, потенциальных ограничений в развитии рынка, бизнес-климата и конкуренции, несоблюдения равенства всех игроков — операторов ЦОД.

Подробнее - в источнике, ICT Moscow

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теги: ЦОД тренды мнения

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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