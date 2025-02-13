Научные разработки: В СГУ исследуют брэгговские резонансы в ферромагнитных полупроводниках - что это может дать телекому?

13.02.2025, MForum.ru

В СГУ (Саратовском госуниверситете) исследуют так называемые брэгговские резонансы в ферромагнитных полупроводниках - явления, возникающие при взаимодействии электромагнитных волн с периодическими магнитными структурами.

Прицел был сделан на управлении распространением микроволн в таких материалов за счет геометрии структуры и настройки магнитного поля.

💎 Были созданы модели, позволяющие предсказывать резонансные частоты и амплитуды в ферромагнитных полупроводниках.

💎 Экспериментально проверена возможность динамической перестройки резонансных свойств материала.

Что это может дать телекому?

Прежде всего, речь идет об эффективной и точной "умной фильтрации" и "умных антеннах" для мобильных устройств.

Можно создавать компактные фильтры, которые будут использовать резонанс для точной фильтрации сигналов - незаменимое качество для работы в условиях городской среды в сетях 5G/6G. То же касается антенн - вместо множества антенн было бы неплохо использовать меньшее их количество, опираясь на возможность перестройки резонансной частоты.

Эти свойства материалов могут найти применение при использовании частот терагерцового диапазона, где ряд привычных материалов и подходов окажутся неэффективными.

Научная публикация - Science direct

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теги: научные исследования горизонты технологий наука

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