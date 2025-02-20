Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой

MForum.ru
20.02.2025,
Слухи оказались правдой, линейка iPhone SE завершила свой жизненный цикл. Новый «доступный» iPhone получил иное имя – iPhone 16e, а его главной инновацией (относительно iPhone SE) стала поддержка Apple Intelligence. Базой модели можно считать iPhone 14.
iPhone 16e базируется на чипсете A18 и оснащен 48-мегапиксельной «системой камер 2-в-1». Именно так Apple называет камеру устройства, несмотря на то, что это одиночный сенсор. Зато она может, по утверждению производителя, выполнять 2-кратный зум без потерь.
Экран iPhone 16e представляет собой 6,1-дюймовый OLED-экран «Super Retina XDR» с керамическим стеклом сверху. Также Apple упоминает «самое прочное заднее стекло в смартфоне» и обещает «лучшее время автономной работы на 6,1-дюймовом iPhone». Заявляется, что новинка работает «на шесть часов дольше» iPhone 11 (привет, 2019 год) и «на 12 часов дольше, чем все поколения iPhone SE».
Также в активе iPhone 16e присутствуют Face ID, USB-C и, конечно же, iOS 18 с полным набором функций Apple Intelligence, которые также доступны другим членам семейства iPhone 16. У iPhone 16e есть настраиваемая кнопка действия, но нет кнопки управления камерой.
Еще одним новшеством iPhone 16e стало то, что в нем установлен давно известный модем собственной разработки Apple C1. Он поддерживает спутниковое подключение, включая Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages и Find My via Satellite.
iPhone 16e будет доступен только в белом и черном цветах. Старт предварительных заказов – 21 февраля, начало продаж – 28 февраля. Купить новинку можно будет в версиях со 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти по ценам 599, 699 и 899 долларов США. Для ЕС цены составляют 699, 829 и 1079 евро, соответственно.
© Антон Печеровый,
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