Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400

24.02.2025, MForum.ru

Серия Honor 400, как утверждается, выйдет примерно в середине года. В это же время ожидается анонс Honor Magic V4. Новая утечка из Китая раскрывает новые подробности об экранах новинок.

Honor 300 Pro

Скорее всего, Honor 400 получит 6,5-дюймовый плоский экран «1.5K», более крупную модель серии оснастят 6,78-дюймовым дисплеем «1.5K» с изогнутым дизайном и симметричными рамками со всех четырех сторон.

Оба смартфона получат аккумуляторы емкостью 7000 мАч или более, а их аппаратной основой станет еще не выпущенный Snapdragon 7 Gen 4 SoC. Напомню, Honor 300 использовал его предшественника, но Pro-версия этой линейки базировалась на более старой SoC 8 серии от Qualcomm. Впрочем, предыдущая утечка утверждала, что Honor 400 Pro будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3.

Таким образом, можно предположить, что в серии появится еще одно устройство. Будет ли оно названо Honor 400 Mini или как-то аналогично – покажет время. Кстати, 6,5-дюймовый экран может оказаться не окончательным вариантом – производитель рассматривает еще меньшие дисплеи (до 6,3"). И это логично, ведь в Китае популярность компактных устройств растет.