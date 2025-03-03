Микроэлектроника: Intel откладывает мегастройку в Огайо

03.03.2025, MForum.ru

Здесь Intel планировала построить завод Ohio One по производству полупроводников площадью до 400 га с научным комплексом и инвестициями до $100 млрд, на первой фазе – в $28 млрд. Теперь этот проект в Нью-Олбани откладывается и будет завершен только в 2030-2031 году. То есть это сдвиг сроков, минимум, на 5 лет относительно первоначальных.

Гендиректор Intel Foundry Manufacturing поясняет это решение тем, что требуется привести работу предприятия в соответствие с рыночным спросом и необходимостью «ответственно управлять капиталом».

В Огайо планируется построить не один, а два завода, второй, соответственно, планируется завершить в период между 2030-2031 годами, с началом работы в 2032 году.

по материалам Reuters

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теги: тренды микроэлектроника участники рынка

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