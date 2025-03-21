Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально

MForum.ru
21.03.2025,
В начале недели Vivo представила смартфон V50 Lite 4G, теперь пришла очередь 5G-версии. Во многом новинка похожа на 4G-вариант, включая батарею емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Основное отличие – более современный чипсет с поддержкой 5G.
Аппаратная основа Vivo V50 Lite 5G – чипсет Dimensity 6300, заменивший Snapdragon 685 в 4G-модели. Дополняют чипсет 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256/512 ГБ встроенной памяти типа UFS 2.2. Слота для карт microSD нет.
Помимо поддержки 5G, чип Dimensity 6300 поддерживает более новый Bluetooth (v5.4 по сравнению с v5.0). К сожалению, Vivo не указала поддерживаемую версию Wi-Fi, но это должен быть Wi-Fi 5 (ac) — это последняя версия, которую поддерживает 6300, она такая же, как у модели 4G.
Vivo V50 Lite 5G оснащен 6,77-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1080p+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Под экраном находится оптический сканер отпечатков пальцев, в вырезе экрана размещена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Тыловая камера немного улучшена. Основной сенсор аналогичен 4G-версии: 50-мегапиксельныйSony IMX882, 1/2.0”. Но его дополняет сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп (в 4G использовался 2 Мп датчик). Также присутствует кольцевая вспышка Aura Light.
V50 Lite оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч. По данным производителя, даже после 5 лет эксплуатации сохранит не менее 80% своей емкости. Полной зарядки должно хватить на 10,5 часов игр. По сравнению с V40 Lite 5G, аккумулятор Vivo V50 Lite 5G имеет на 1000 мАч большую емкость и вдвое большую мощность заряда — 90 Вт. 100% зарядка выполняется всего за 53 минуты, а до 50% — за 23 минуты.
Vivo V50 Lite 5G получил класс защиты IP65, прошел испытания на падение и обещает реальную выживаемость благодаря своей «четырехугольной технологии воздушной подушки». Разъема для наушников нет, зато есть стереодинамики.
Vivo V50 Lite 5G уже доступен в Испании, где модель на 12/512 ГБ предлагается за €400. Купить устройства можно в цветах Titanium Gold и Phantom «Black» (мы ставим это в кавычки, так как он больше похож на глубокий фиолетовый). Также должны быть цветовые решения Fantasy Purple (с интересной текстурой в виде перьев) и Silk Green (с волнистой текстурой).
© Антон Печеровый,
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