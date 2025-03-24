Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально

MForum.ru
24.03.2025,
Samsung выпустила в Индии смартфон Galaxy A26 5G. Новинка оценена в 24 999 рупий и оснащена 6,7-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитой Corning Gorilla Glass Victus+.
Основа аппаратной части Samsung Galaxy A26 5G – чипсет Exynos 1380. Чип далеко не новый, на нем базировался Galaxy A35 (2023). Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 256 ГБ с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 25 Вт.
Тыловая камера Samsung Galaxy A26 5G включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макрокамеру. В U-образном вырезе экрана – 13 Мп сэлфи-камера.
В программной части Samsung Galaxy A26 5G работает под управлением One UI 7 на базе Android 15 и обещает шесть лет обновлений безопасности, что необычно для этой ценовой категории. Также присутствуют функции искусственного интеллекта Samsung, включая Circle to Search и Object Eraser.
В плане защиты от пыли и влаги Samsung Galaxy A26 5G может похвастаться рейтингом IP67. Прочие функции включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и поддержку NFC для бесконтактных платежей. Вес новинки – 200 грамм, толщина – 7,7 мм.
Вариант Samsung Galaxy A26 5G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 24 999 рупий, версия на 8 ГБ + 256 ГБ обойдется в 27 999 рупий. Купить новинку можно в четырёх цветах: черном Awesome Black, зеленом Mint, белом White и персиковом Peach.
© Антон Печеровый,
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