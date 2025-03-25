Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - новые БС построены в садовых товариществах Железногорска и Емельяновского района

25.03.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, скорость интернет доступа выросла в Новотерском на 10% после того как МегаФон модернизировал телеком-оборудование стандарта LTE с использованием частотного диапазона 2100 МГц, высвобожденного от 3G.

Построенные МегаФоном базовые станции обеспечили сотовой связью и подключением к интернету около 100 садовых товариществ в Емельяновском районе и в Железногорске.

В частности, новая телеком-инфраструктура построена в деревнях Мужичкино и Малая Еловка, селах Арейское и Частоостровское, поселках Снежница и Емельяново, в Зеледеевском и Солонцовском сельсоветах. Помимо садовых участков в зоне действия базовых станций частные дома, объекты социальной и дорожной инфраструктуры, а также участок федеральной трассы «Сибирь» вблизи Красноярского международного аэропорта.

Задействованы "низкие, средние и высокие" частотные диапазоны. Скорости, доступные абонентам, достигают 70 Мбит/с, а в отдельных локациях - 192 Мбит/с. Поддерживается VoLTE.

«Вместе с трендом на жизнь за городом растёт и спрос на мобильный интернет в таких локациях. И мы, в свою очередь, готовы обеспечить нашим абонентам доступность всех цифровых сервисов и сохранить привычный комфорт мегаполиса. После запуска базовых станций дачники, жители частных домов и коттеджных поселков могут не только разнообразить досуг, но и при необходимости учиться или работать дистанционно. Также стабильный доступ в сеть позволит использовать на своем участке систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома», - рассказал технический руководитель МегаФона в Красноярском крае Данила Буданов.

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теги: МегаФон Красноярский край развитие сетей фиксированный доступ

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