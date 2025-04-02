Услуги: Абоненты МегаФона могут заблокировать неиспользуемые номера непосредственно на Госуслугах

MForum.ru
02.04.2025,
Клиенты МегаФона теперь могут не только проверить на портале Госуслуги записанные на них телефонные номера операторов мобильной связи, но и, при необходимости, заблокировать не используемые, не нужные, или зарегистрированные без ведома владельца. Для этого не потребуется, как ранее идти в салон оператора.
С 1 апреля в России вступило в действие ограничение в 20 мобильных номеров на одного гражданина РФ (для иностранцев 10). Если оператор перед заключением договора будет видеть, что у абонента более 20 номеров (не имеет значения, у каких операторов они оформлены), он обязан будет отказать абоненту в заключении нового договора.
МегаФон заблаговременно реализовал проверку количества номеров в режиме онлайн. Эта процедура стала доступна для всех граждан РФ еще 27 марта.
Более того, если абонент МегаФона видит среди своих номеров на Госуслугах те, которые он не использует, либо они зарегистрированы на его персональные данные без его ведома, он может воспользоваться функцией Заблокировать номер. На его номер придет SMS с уведомлением о начале процесса блокировки услуг связи. Соответствующая информация будет продублирована в ЛК клиента.
Если блокировка была произведена по ошибке, клиенту придется обратиться в салон связи или в контактный цент и, после прохождения идентификации, снять блокировку.
Если номер долгое время использовал не его официальный владелец и пришло уведомление о блокировке, необходимо пройти процедуру идентификации, представив в салон МегаФона необходимые документы, после чего переоформить номер на себя.
Отказаться от номеров свыше разрешенных 20-ти, требуется до 1 ноября 2025 года. Иностранцам придется действовать быстрее - закрыть все ненужные номера до 1 июля.
«Внедрение изменений потребовало большой подготовительной работы со стороны МегаФона. Во-первых, необходимо было провести комплексную интеграцию наших ресурсов с государственными информационными системами, перестроить внутренние процессы и процессы взаимодействия с нашими клиентами. Во-вторых, мы заблаговременно начали процесс информирования своих клиентов обо всех нововведениях и необходимости актуализации их данных. Оба направления были запущены еще в прошлом году, что позволило нам обеспечить бесшовный переход к работе по новым правилам и, что еще важнее, предоставить нашим клиентам повышенный уровень защиты и клиентского сервиса», — говорит директор департамента по развитию компании МегаФон Игорь Глебов.
Возможность блокировки "лишних" номеров без посещения салона должны будут реализовать все операторы, включая "виртуалов" . Но пока что эту опцию реализовали далеко не все. Будем надеяться, что "допиливание" сервиса продолжится, он будет предоставлять актуальную и корректную информацию и позволит проводить добровольную блокировку любых номеров в российской нумерации.
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теги: номера телефонные МегаФон услуги Госуслуги
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