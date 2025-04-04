Анонсы: Honor Play 60 и Play 60m представлены официально

MForum.ru
04.04.2025,
Honor официально выпустила в Китае смартфоны Play 60 и Play 60m, преемников прошлогодней серии Play 50. Оба устройства оснащены идентичным оборудованием, но различаются вариантами цвета и ценой.
Оба телефона оснащены 6,61-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 1604 × 720 пикселей, пиковой яркостью 1010 нит и поддержкой 10-точечного мультитача. Также реализованы режимы защиты глаз и просмотра при естественном освещении.
Play 60 и 60m базируются на чипсете Dimensity 6300 от MediaTek (восьмиядерный процессор в конфигурации 2×A76 с частотой 2,4 ГГц + 6×A55 с частотой 2,0 ГГц и графическим процессором ARM G57 MC2). Программная часть MagicOS 9.0 поверх Android 15.
Тыловая камера включает в себя 13-мегапиксельной основной сенсор (f/1.8) с 10-кратным цифровым зумом и возможностью записи видео 1080p. Фронтальная камера представляет собой 5-мегапиксельный сенсор (f/2.2), также способной записывать видео 1080p. Функции фотосъемки включают ночной режим, видео с двумя видами, HDR, покадровую съемку и захват улыбки.
Оба телефона выпускаются в вариантах 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, поддерживается проводная зарядка 5 В / 3 А и режимы интеллектуальной зарядки. Обе новинки сертифицированы по классу IP64 в части защиты от пыли и воды.
Возможности подключения включают поддержку двух SIM-карт, совместимость с 5G у основных операторов Китая, Wi-Fi 5 (2,4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth 5.3, GPS (с AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo), USB Type-C, OTG и разъем для наушников 3,5 мм. Функции безопасности включают разблокировку по лицу, блокировку приложений, обнаружение смены лица с помощью ИИ, помощь в обеспечении конфиденциальности и защиту платежей. Дополнительные инструменты включают режим электронной книги, клонирование устройства, клонирование приложения и жесты костяшками пальцев.
Honor Play 60 оценен в 1199 юаней за вариант 6/128 ГБ и 1399 юаней за версию 8/256 ГБ. Новинка доступна в цветах Ink Rock Black, Jade Dragon Snow и Xiaoshan Qing. Play 60m стоит 1699 юаней (6/128 ГБ), 2199 юаней (8/256 ГБ) и 2599 юаней (12/256 ГБ). Купить этот смартфон можно в цветах Ink Rock Black, Jade Dragon Snow и Morning Glow Gold.
© Антон Печеровый,
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