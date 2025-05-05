Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400

MForum.ru
05.05.2025,
Вслед за представленным в апреле Honor 400 Lite, готовится релиз Honor 400 и Honor 400 Pro. Новинки уже стали героями множества утечек, их анонс может состояться в мае текущего года.
Honor 400 получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и заявленной пиковой яркостью 5000 нит. Аппаратной основой Honor 400 станет чипсет Snapdragon 7 Gen 3, программной – Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 поверх него. Емкость АКБ – 5300 мАч, мощность быстрой зарядки SuperCharge составит 66 Вт.
Фоточасть Honor 400 будет включать в себя основной сенсор разрешением 200 МП (f/1.9) который дополняет 112-градусная 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для сэлфи служит 50-мегапиксельная камера с апертурой f/2.0. Размера Honor 400 составят 156,5 X 74,6 X 7,3 мм, вес составит 184 грамма. Класс защиты от влаги и пыли – IP65.
Источник утверждает, что Honor 400 будет доступен в двух цветовых вариантах: черном и золотом/сером. Варианты памяти будут включать 8 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/512 ГБ. Рекомендуемая цена составит 499 евро за версию 256 ГБ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru