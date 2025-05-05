Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400

05.05.2025, MForum.ru

Вслед за представленным в апреле Honor 400 Lite, готовится релиз Honor 400 и Honor 400 Pro. Новинки уже стали героями множества утечек, их анонс может состояться в мае текущего года.

Honor 400 получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и заявленной пиковой яркостью 5000 нит. Аппаратной основой Honor 400 станет чипсет Snapdragon 7 Gen 3, программной – Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 поверх него. Емкость АКБ – 5300 мАч, мощность быстрой зарядки SuperCharge составит 66 Вт.

Фоточасть Honor 400 будет включать в себя основной сенсор разрешением 200 МП (f/1.9) который дополняет 112-градусная 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для сэлфи служит 50-мегапиксельная камера с апертурой f/2.0. Размера Honor 400 составят 156,5 X 74,6 X 7,3 мм, вес составит 184 грамма. Класс защиты от влаги и пыли – IP65.

Источник утверждает, что Honor 400 будет доступен в двух цветовых вариантах: черном и золотом/сером. Варианты памяти будут включать 8 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/512 ГБ. Рекомендуемая цена составит 499 евро за версию 256 ГБ.