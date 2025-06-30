Микроэлектроника: Американская Nanotronics видит спрос на модульные минифабы для производства полупроводников

30.06.2025, MForum.ru

Основанная в 2010 году бруклинская компания Nanotronics начала с создания микроскопов и других инструментов для дефектоскопии полупроводников и других материалов, а сейчас проектирует небольшие модульные фабы для производства полупроводников под названием Cubefabs. Об этом рассказывает Business Insider.

В отличие от крупных фабов, площадь Cubefabs может колебаться от 2.3 тыс. кв.м до 5.6 тыс. кв.м. Время развертывание такого минифаба, как ожидается, - менее года. Минифаб основан на активном использовании AI, поэтому глубоко автоматизирован, для его обслуживания достаточно 37 человек. Планируемая стоимость развертывания - от $30-40 млн, в сотни раз меньше, чем у типовых фабов. По мнению главы компании, идеальная схема развертывания - 4 модуля, что позволяет занять 180 работников. "Это как Ikea среди фабов", говорит он.

Идея уже привлекла $182 млн инвестиций. Авторы проекта утверждают, что минифабы Cubefabs можно использовать для производства чипов для электромобилей, фотодетекторов и кубсатов. Компания активно экспериментирует с оксидом галлия.

Первый Cubefabs планируется развернуть в Нью-Йорке в ближайшие 1.5 года. Если проект окажется успешным, это позволит любому региону - любому штату США производить необходимые ему полупроводники локально.

Что можно сказать об этой идее?

Она не столь уж нова и революционна. И ранее создавались компактные производства, в основном, для низкосерийного или опытного производства. Для массового производства такие решения вряд ли годятся, а потому производимая на них продукция может оказаться менее конкурентоспособной на глобальных рынках.

Вряд ли потянут минифабы и расходы на EUV-литографию, особенно на High-NA, поскольку просто не смогут загрузить эти машины в достаточном для их окупаемости объемах.

Как правило, у крупных фабов лучше показатель энергоэффективность на чип. Они более приспособлены к разнообразию заказов, что упрощает загрузку предприятий. А миники будет зависеть от ограниченного числа заказчиков, что может затруднять для таких проектов достижение экономической устойчивости. А вот для крупных вертикальных структур или для университетов, "карманный фаб" - неплохая и полезная вещица. Для первых - что-то типа "лаборатории", которая позволяет проверить концепт. Для вторых - замкнуть образовательный цикл, чтобы отработать не только этап проектирования микросхемы, но также выпустить ее и протестировать - полезно для будущих сотрудников индустрии иметь возможность все пощупать руками.

А у нас никто пока не замахивался на создание решения для мини-фаба?

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теги: микроэлектроника мини-фабы США

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