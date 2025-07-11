Аналитика. Сотовая связь: К 2029 году рынок AI RAN превысит $10 млрд

MForum.ru
11.07.2025,
Такой прогноз выдали аналитики группы Dell'Oro. Ожидается, что к 2029 году доля рынка AI RAN достигнет примерно трети от всего рынка радиооборудования. В ближайшей перспективе основное внимание в сегменте AI RAN будет уделяться распределенным сетям - D-RAN, специализированным развертываниям и 5G.
В краткосрочной перспективе операторам не следует ожидать от этих технологий каких-то новых источников дохода, только повышения эффективности. Есть консенсус в отношении того, что технологии AI RAN могут улучшить пользовательский опыт, повысить производительность, снизить энергопотребление и сыграть решающую роль в более широком процессе автоматизации. Однако неудивительно, что существует скептическое отношение к способности даже активного внедрения ИИ переломить плоскую траекторию роста доходов, которая определяла деятельность операторов на протяжении циклов 4G и 5G.
Какие еще выводы предлагаются?
Базовый сценарий основан на предположении, что AI RAN не является двигателем роста выручки операторов. Но это, тем не менее, критически важная технология и инструмента для оператора. Со временем, операторы будут включать больше виртуализации, интеллектуальных технологий, автоматизации и, возможно, O-RAN в свои дорожные карты развития RAN.
Существующие вендоры решений RAN занимают прочные позиции на стартовом рынке AI-RAN, что объясняется тем, что пока что развитие идет по линии модернизации существующих решений RAN с использованием AI. По данным Dell'Oro Group, на долю 5 крупнейших поставщиков RAN пришлось около 95% выручки от продаж RAN в 2024 году.
Прогнозируется, что к 2029 году доля AI RAN по выручке от продаж в год составит около трети от общего объема RAN.
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теги: аналитика прогнозы AI-RAN AI RAN искусственный интеллект радиоподсистема инфраструктура оператора сотовой связи
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