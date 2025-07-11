Микроэлектроника: Минпромторг считает перспективным строительство фаба Карат в Екатеринбурге

11.07.2025, MForum.ru

Во всяком случае, такое мнение выразил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ на выставке Иннопром-2025. Об этом сообщает www1. ru.

Ранее сообщалось, что фаб должен быть построен до конца 2026 года. Его площадь составит 15 тыс. кв.м на территории второй очереди технопарка Космос. Утверждалось, что предприятие задумано как полноцикловое – от выращивания кристаллов до корпусирования микросхем.

Разработкой микросхем будет заниматься «Учебно-научный центр Микроэлектроника», который создают в кампусе УрФУ. Еще один центр проектирования кристаллов создадут непосредственно на территории фабрики.

Загадками остается – откуда возьмется производственное оборудование для центра? Какой уровень технологий будет доступен? Будет ли это контрактное предприятие, где смогут размещать свои заказы различные российские дизайн-центры? Поддержат ли создание фаба федеральными средствами, в каком объеме?

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теги: микроэлектроника производства пластин фабрики фабы Россия

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