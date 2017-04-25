Универсальность без компромиссов: Обзор Turbo X5 Max

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Универсальность без компромиссов: Обзор Turbo X5 Max

25.04.2017

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Идея совмещения функций сразу нескольких устройств в одном далеко не нова - уже больше десяти лет смартфоны успешно воплощают этот принцип. Тем не менее, в подобном подходе есть один существенный минус, а именно - размеры самого устройства. Как правило, при всей своей функциональности, смартфоны обладают сравнительно небольшим дисплеем, снижающим комфорт от его использования. Так появились планшеты - ведь что такое планшет, как не смартфон с огромным экраном? В итоге, людям приходится носить сразу два устройства, во многом дублирующих функции друг друга. Но есть и промежуточные варианты, называемые "фаблетами".

Это смартфоны с очень крупным экраном, но всё же ещё достаточно компактные, чтобы использовать их в качестве мобильных телефонов. Наиболее ярким примером подобных гаджетов можно считать серию Apple iPhone с литерой "plus". Но сегодня мы поговорим про более доступные вариации на тему фаблетов - и сделаем это на примере Turbo X5 Max, смартфона с дисплеем 5,5 дюймов. 

 

Универсальность без компромиссов: Обзор Turbo X5 Max

 

Выглядит устройство крупным и солидным, в карман джинсов в обтяжку такой не положишь, но зато и в сумке не потеряешь. Девайс практически полностью сделан из пластика тёмного цвета, отличается лишь боковая рамка - она светло-серая. Выглядит всё это ненавязчиво и скромно. Передняя панель, как и положено, закрыта стеклом, под которым расположен экран. Под ним - фирменные андроидные сенсорные кнопки. Радует, что производитель не стал жертвовать полезной площадью дисплея, располагая эти кнопки на выделенной полосе непосредственно на экране. На заднюю крышку нанесено рифление, что предотвращает скольжение смартфона в руке. Смотрится подобное решение симпатично, единственный минус - в том, что задняя панель активно собирает отпечатки пальцев. К счастью, они так же легко и удаляются любой влажной салфеткой. Крышка, кстати говоря, съёмная - под ней находится огромный аккумулятор, а также слоты под SIM-карты и карту micro-SD. 

 

Универсальность без компромиссов: Обзор Turbo X5 Max

 

Дисплей в аппарате очень неплохой, среди его сильных сторон - отличные, близкие к максимальным углы обзора, высокая контрастность и качественная цветопередача. Разрешение составляет 1280х720 пикселей, есть мультитач на 5 одновременных касаний. Диагонали экрана более чем достаточно для комфортной работы в любых приложениях, особенно в играх и браузере.

В качестве операционной системы используется Android шестой версии, предустановленных приложений мало, работает операционка шустро. Нет лагов ни при запуске приложений, ни при переключении между ними.

 

Turbo X5 Max

 

Turbo X5 Max построена на однокристалльном чипе MTK MT6580, содержащем четыре ядра Cortex A7 и графический сопроцессор Mali 400MP. Количество постоянной и оперативной памяти - 8 гигабайт и 1 гигабайт соответственно. Результаты бенчмарков таковы: 21305 баллов в AnTuTu; 36.4 fps в Epic Citadel (в режиме высокого качества). Исходя из этих показателей, можно предположить, что в повседневной активности владелец фаблета не будет сталкиваться с "тормозами" и подвисанием устройства. И это действительно так, гаджет играючи проигрывает "тяжёлое" HD-видео, открывает громоздкие таблицы и веб-сайты, а также без проблем запускает большинство игр.

У смартфона две камеры - основная на 5 Мп и фронтальная на 2 Мп. Обе выдают вполне приличные снимки, например, текст, сфотографированный основной камерой, нормально распознаётся FineReader-ом. Есть и вспышка (фонарик, по совместительству), но её возможности ограничены, так что при съёмке всё равно следует обращать внимание на достаточность внешнего освещения.

 

Turbo X5 Max

 

пример съемки фрональной камерой 

 

Turbo X5 Max

 

пример съемки основной камерой

 

Среди коммуникационных возможностей девайса отметим модуль Bluetooth четвёртой версии, быстрый Wi-Fi, не забыт и GPS, а также 3G. Слотов для SIM-карт здесь два, так что можно отвести одну карту для связи, вторую - для интернета (как показывает практика, это действительно более выгодно, поскольку можно использовать тарифные планы без голосовых функций, но с дешёвым трафиком).

Напоследок - об автономной работе. Большие дисплеи отличаются прожорливостью, но и объём аккумулятора здесь большой, целых 5350 мАч. В зависимости от активности использования, заряжать смартфон придется раз в полтора - два с половиной дня, что для Android весьма хороший показатель. В комплекте есть зарядное устройство на 1.5 А, заряжается Turbo X5 Max около 3.5 часов. При желании, можно использовать более мощный зарядник (до 2 А), тогда процесс существенно ускоряется. 

 

Turbo X5 Max

  

Подводя итоги, скажем, что для покупки универсального большого фаблета можно и не тратить крупные суммы денег. Недорогой Turbo X5 Max даёт хорошую производительность и высокий комфорт использования, что определённо придётся по вкусу пользователям, желающим получить устройство «всё-в-одном», да еще и с ценником в 6,5 тыс. руб.

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