Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0

06.04.2018, MForum.ru

Смартфоны уже давно получили неплохие возможности фотографирования, воспроизведения музыки и ряд других навыков, которыми когда-то обладали лишь специализированные устройства. Вместе с тем прилавки магазинов покинули и смартфоны, обладающие какой-то одной уникальной функцией, вроде камерофонов и музофонов. Сейчас пользователю важна совокупность характеристик, и это касается как премиум-устройств, так и недорогих гаджетов. И сегодняшний наш обзор посвящён Turbo X Ray - весьма доступному смартфону, обладающему хорошим набором функций и высокой надёжностью.

Внешний вид

Внешность у гаджета достаточно строгая, консервативная - такой смартфон будет хорошо смотреться в руках любого владельца, от школьника старших классов до бизнесмена. Основной материал - качественный пластик тёмного цвета, с серебристым пластиком по периметру, экран закрыт стеклянной пластиной. Вес умеренный, чуть менее 150г, рука не устаёт даже при длительном удержании на весу. Задняя панель съёмная, под ней скрываются слоты для карт micro-SD и сим-карт, а также аккумулятор. Качество сборки высокое, корпус ощущается прочным, а для большей безопасности аппарата в комплекте поставляется силиконовый бампер.





Экран

Матрица дисплея выполнена с использованием технологии IPS, благодаря чему экран может предложить широкие углы обзора наряду с реалистичной цветопередачей. Диагональ составляет 5 дюймов, а разрешение 1280х800 пикселей, так что изображение получается весьма чётким. Не подводят и показатели контрастности и яркости подсветки - последняя регулируется в широком диапазоне, для любых условий внешнего освещения.





Операционная система

Turbo X Ray работает на свежей версии Android 7.0, что обеспечивает высокую отзывчивость интерфейса и близкую к идеальной стабильность. Здесь стоит отметить и заслугу лицензирования устройства со стороны компании Google - лицензия гарантирует оптимальное взаимодействие между операционной системой и "железом" смартфона. Количество предустановленных приложений минимально, так что каждый пользователь волен самостоятельно формировать коллекцию нужных приложений от начала и до конца, без необходимости предварительного удаления ненужных утилит.





Аппаратная платформа и производительность

"Железная" составляющая девайса представлена чипсетом MTK MT6737, снабжённым 4 ядрами ARM Cortex A7 для общих вычислительных задач и графической подсистемой на базе Mali-400MP. В посведневной активности смартфон показывает себя шустрым, без проблем справляется как с открытием "тяжёлых" веб-страниц и больших офисных документов, так и с проигрыванием видео высокого разрешения и запуском игр. Для приложений предусмотрена внутренняя память в 16Гб (часть занята под операционную систему, так что стоит рассчитывать примерно на 12.5Гб свободного места), расширить которую можно с помощью карт памяти объёмом до 32Гб (формата micro-SD).





Камера

К несомненным плюсам гаджета можно отнести и возможности фото- и видеосъёмки. Так, основная камера обладает разрешением в 8Мп (с программной интерполяцией до 13Мп). Снимки, как и видеоролики, получаются качественными, такие будут уместны не только для просмотра на большом экране, но и для печати.





Коммуникации

Что касается беспроводных профилей - здесь установлены модули Wi-Fi, Bluetooth и навигационный модуль GPS. Кроме того, поддерживается мобильный интернет через LTE - эта технология даже в 2018 году не так уж часто встречается в недорогих смартфонах. смартфон уверенно обеспечивает голосовые функции даже в удалённых от ретрансляторов местах, голоса собеседников слышны ясно и без помех.





Автономность

Аккумулятор имеет ёмкость в 2500мАч, что при смешанном режиме использования позволяет заряжать смартфон не чаще 3-4 раз в неделю. Подзарядка осуществляется через обычный порт micro-USB и занимает примерно полтора часа.





Выводы

Подводя итоги, стоит отметить, что Turbo X Ray способен хорошо себя проявить в практически любых сценариях использования - можно и развлечься, и поработать, и пофотографировать. Такой смартфон не подведёт в самый неподходящий момент, причём это касается и аккумулятора - автономность здесь на хорошем уровне.