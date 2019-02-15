Обзор смартфона Turbo X5 Black 4G: Современные технологии в классическом исполнении

15.02.2019, MForum.ru

Иногда кажется, что современные производители смартфонов в своём стремлении превзойти друг друга в тонкости устройств со временем создадут традиционный японский меч - катану, только с экраном.

Как итог, время работы от аккумулятора становится всё меньше, поскольку литий-ионные элементы пока не получается так же эффективно уменьшать без потери качества, в отличие от микросхем. Эргономика тоже страдает, из-за стремления к изящности и легкости смартфоны становится всё труднее удерживать в руках, а экраны при этом так и остаются самой уязвимой частью любого смартфона. Закономерное следствие - пользователи начинают обращаться к производителям, которые стараются сочетать современные технологии с удобством повседневного использования и надежной защитой экрана. И мы покажем, что этот баланс вполне достижим, на примере новинки 2019 года - смартфона Turbo X5 Black 4G.

Гаджет поставляется в небольшой коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Внутри, помимо самого устройства, можно найти все наиболее востребованные аксессуары, которые, как правило, приходится самостоятельно подбирать после покупки: защитная плёнка (уже наклеена на экран), чехол из прозрачного силикона с прорезями под все разъёмы; наушники, более чем подходящие для не слишком требовательного пользователя, хотя бы первое время с ними точно можно походить. Разумеется, есть в коробке и блок питания от сети переменного тока с выходом USB, а также кабель USB-micro-USB.

Основные материалы корпуса – алюминий, пластик и закалённое стекло, последним закрыта матрица экрана. Стекло весьма прочное, созданное по технологии Panda Glass, поцарапать такое сложно, а с учётом плёнки – тем более. На задней панели расположились сразу две камеры, рядом с которыми находится вспышка. Бесполезно по привычке искать на боковых гранях устройства слот для сим-карт или micro-SD, их там нет. Все разъёмы расположены под съёмной задней крышкой, над аккумулятором, который тоже съёмный.

Смартфон не отличается тонкостью корпуса, его удобно держать даже на протяжении долгого времени, несмотря на довольно ощутимый вес. Практически всё управление гаджетом происходит через сенсорный IPS-дисплей (но есть и три сенсорные кнопки прямо под ним). Матрица с разрешением 1280х720 пикселей выдаёт насыщенные и яркие цвета с небольшим уклоном в синюю часть спектра. Углы обзора достойные, даже при серьёзном отклонении от перпендикуляра к плоскости экрана картинка не искажается. Сенсор поддерживает мультитач, а подсветка – регулировку в широком диапазоне, от минимальной, хорошо подходящей для тёмных помещений, до максимальной, с которой изображение хорошо различимо на улице.

"Железная" часть девайса характеризуется процессором, обладающим четырьмя ядрами Cortex A15 и со-процессором для обработки графических данных PowerVR GE8100. Всё это часть однокристалльного чипа MT6739 производства MediaTek. Объём оперативной и постоянной памяти составляет 2 Гб и 16 Гб соответственно. Конечно, часть памяти занимает операционная система, так что пользователю будет доступно примерно 12.5 Гб для файлов и программ. В целом, большинству этого хватит, а при наличии большой коллекции фильмов и музыки лучше обзавестись картой micro-SD. Поддерживается объём до 128 Гб, чего хватит, например, для полной коллекции фильмов из киновселенной Marvel. И, пожалуй, ещё останется на несколько сезонов творений Netflix.

Мощности без проблем хватает под все офисные и мультимедийные нужды, включая просмотр громоздких mrv-файлов 1080p. Единственное – лучше скачать бесплатный mxplayer, обладающий гораздо большей всеядностью в плане воспроизводимых форматов, чем штатный проигрыватель. Интерфейс отличается плавностью, чему не мешают даже запущенный WoT или Star Wars: Галактика героев.

Стоит сказать несколько слов о камерах. Как уже отмечалось, здесь их две (не считая фронтальной, конечно) – основная с разрешением 8Мп и вспомогательная на 0.3Мп, которая предназначена для обработки фона при портретной съёмке. Поддерживаются все востребованные функции, включая популярный эффект "боке". При наличии хорошего освещения получаются снимки, которые не стыдно показать друзьям и выложить в Инстаграм. При ухудшении внешнего света отчасти может помочь вспышка, но её возможности не безграничны и скорее уместны в качестве яркого фонарика. Камера может помочь и в съёмке документов, качества с запасом хватает для дальнейшего распознавания и перевода в редактируемый формат на основном компьютере.

Выйти в сеть на смартфоне можно через Wi-Fi и модуль 4G, оба вида соединения позволяют быстро загружать веб-страницы и файлы, а также запускать онлайн-игры. Голосовые функции, кстати, тоже на высоком уровне – собеседники отчётливо слышат друг друга, голос не искажается. Есть в наличии также Bluetooth 4.0 и поддержка сразу двух систем спутниковой навигации: GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон обладает автономностью несколько выше среднего: в течение дня задумываться о зарядке не придётся, да и на следующий день до вечера вполне может дожить. Конечно, всё зависит от модели использования. Активные игры на полной яркости экрана посадят аккумулятор за 3 часа, видео можно смотреть около 7 часов, а при исключительно голосовых функциях с эпизодическими мессенджерами заряд можно растянуть и на два-три дня. Ёмкость аккумулятора 2500mAh, зарядка производится через комплектный модуль (либо любой другой аналогичный с силой тока до 2А и напряжением 5В).

Подытоживая, стоит отметить, что смартфон Turbo X5 Black 4G точно стоит своих денег – 6690 руб. на старте продаж. Смартфон прочный, нормально выглядит, поддерживает все наиболее востребованные технологии, а экран при этом, действительно, менее подвержен царапинам, а, значит, есть шанс, что не разобьется при первом же неудачном падении и прослужит максимально долго.